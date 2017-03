SPORTAŠICA GODINE Ida Šimunčić (20) je studentica druge godine Biotehnologije i istraživanje lijekova na Sveučilištu u Rijeci, ali i jedna od najperspektivnijih mladih atletičarki u Hrvatskoj

Nedavno je proglašena za najbolju sportašicu grada Križevaca u 2016. godini, a isto priznanje primila je od Koprivničko-križevačke županije, a njeni uspjesi oduševljavaju ljubitelje sporta.

Mlada Ida Šimunčić je prvakinja Hrvatske u mlađeseniorskom natjecanju na 100 metara s preponama, kao i viceprvakinja zemlje u seniorskoj konkurenciji na 400 metara s preponama.

Kontaktirali smo Idu kako bi saznali koji su njeni planovi za budućnost, ali i kako bi je predstavili našim čitateljima.

– Članica sam Atletskog kluba Križevci vec osmu, devetu godinu. Započela sam još u osnovnoj školi odlaziti na treninge paralelno uz rukomet ili odbojku. Sport je za mene način života i ne mogu bez treninga, a atletika je prevladala zbog individualnosti. Nekako su mi na kraju više legli takvi treninzi, nego ekipni iako dan danas volim zaigrati i uživati u odbojci – prepričava nam Ida svoje sportske početke.

U Križevcima se već dugi niz godina priča i piše o atletskoj stazi, o lošim uvjetima za treniranje. Ipak, uporan rad i ponešto talentiranosti ipak uspijevaju prevladati i takve prepreke.

– Mislim da o uvjetima u Križevcima ne treba puno opisivati. Loši su, svi to jako dobro vidimo i znamo. No, navika i ljubav prema atletici nadilazi uvjete i prevladava naša snalažljivost. Nekako se iz dana u dan se nadamo da će se to promijeniti, no, vidjet ćemo. Puno je potencijalnih atletičara za velike rezultate u našem klubu i mislim da smo dovoljno uporni ne odustati samo radi loših uvjeta (nedostatak opreme i staze) – pokazuje fanatičnu volju najbolja sportašica Križevaca.

Ida trenira 5-6 puta tjedno u Rijeci pa ima tu sreću da trči po pravoj stazi, ali tamo s njom nije trener Drago Palčić.

– Način na koji komuniciramo je mobitel i moja dobra volja što uspijevam sve odraditi. Nije mi palo na pamet otići iz kluba, pogotovo ne mijenjati trenera (Drago Palčić) jer ulaže puno truda u moje rezultate. Dobar smo tim, ne bih to mijenjala – priča nam Ida o svojim planovima.

Trenira 5 do 6 puta tjedno, odricanja su velika, ali i rezultati ih prate.

– Naporno je, ali to mi je jedan način bijega od studentskih obaveza. Puno je odricanja, ali nije mi žao ni za jedno. Primarni su mi trening i fakultet, a ostalo što se stigne – kaže Ida.

Upitali smo ju gdje se vidi u budućnosti te ima li kakav specifičan cilj koji bi željela dohvatiti.

– Naravno da postoje veliki ciljevi, to je bit svakog mog treninga. Nekako, kad osvojiš medalju ili nagradu, priznanje, nije dovoljno. Uvijek mi daje poticaj za još nečim većim. Nadam se da su ispred mene dobre sezone i jos bolji rezultati.

Osim napornih treninga, dešavaju se i ozljede te svakojake gluparije na trkama.

– Nakon bilo kojeg treninga tehnike prepona ili samo jedne istrčane utrke, osim ako osvojim medalju, uspijem pokupiti bar jednu masnicu na koljenu. Ona bude po tjedan dana i jos nisam uspjela izbjeći to. Bile su i dvije utrke kad je i sam trener na zadnjoj preponi mislio da ću poljubit pod zbog moje želje za što bržim dolaskom u cilj – prepričava Ida svoje anegdote s natjecanja.

Slobodno vrijeme za opuštanje koristi uz čitanje knjige, voli pogledat dobar film, a uživa u pravljenju kolaču. Vremena za opuštanje nema previše jer pred njom su velike stvari i nova natjecanja.

– Slijedi sezona na otvorenom. Prvo je zimsko prvenstvo u trčanju na stazi, pa štafetno prvenstvo Hrvatske i nakon toga seniorsko i mlađeseniorsko prvenstvo. Usput nekoliko mitinga i HALSevi (Hrvatska atletska liga sjever). Očekujem jako zanimljivu i napetu sezonu. Jedva čekam – raduje se Ida novim izazovima.

Za kraj razgovora, mlada atletičarka još se jednom osvrnula na odlične odnose unutar AK Križevci, kaže da smijeha i dobrih priča ne nedostaje.

– Posebna je to atmosfera i prijateljstvo u klubu koju ne bi mijenjala ni za što – istaknula je Ida Šimunčić. Ime koje treba upamtiti, budućnost hrvatske i križevačke atletike, a njen razvoj, entuzijazam i sportska kultura daju naslutiti kako ju očekuje odlična karijera.(ePodravina.hr)