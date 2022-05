Čelni ljudi križevačkih tvrtki osumnjičeni za utaju više od pet milijuna kuna

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 61-godišnjakinjom i osumnjičenim 64-godišnjakom sa zagrebačkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine.

Sumnja se da je prvoosumnjičena kao odgovorna osoba trgovačkog društva s križevačkog područja od 2015. do 2017. godine, protivno imovinskim interesima trgovačkog društva o kojim se morala brinuti, prisvojila novčana sredstva društva u ukupnom iznosu od 3.062.927 kuna, na način da je preusmjerila uplate sredstava društva na svoj privatni račun, a kojim sredstvima je zatim plaćala troškove navedenog trgovačkog društva, dok su navedena sredstva u tom društvu knjižena kao obveza društva prema osumnjičenoj temeljem fiktivnih ugovora o kratkoročnim pozajmicama.



Također, osumnjičena je temeljem zaključena tri kupoprodajna ugovora prodala navedenom društvu opremu za koju nije dokazala porijeklo te je time ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 1.033.654 kuna.

Opisanim radnjama osumnjičena je oštetila trgovačko društvo za oko 4.096.582 kuna.



Nadalje, sumnja se da je drugoosumnjičeni kao odgovorna osoba drugog trgovačkog društva, također s križevačkog područja, od travnja do prosinca 2017. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za to trgovačko društvo odbio pretporez na koji nije imao pravo te umanjio obvezu poreza na dodanu vrijednost po računima ispostavljenim od strane povezanih društava, a koja društva nisu platila svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost po izdanim računima.

Također, osumnjičeni je obvezu trgovačkog društva prema ulaznim računima zatvorio tako što je sklopio cesije kojima je novčana sredstva preusmjerio na drugu osobu, čime je oštećen državni proračun za iznos od 945.698 kuna.



Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine protiv osumnjičenih i trgovačkog društva bit će podnijeto posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.