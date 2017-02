Uz pratnju Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, večeras u 19 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima će se održati veliki koncert „Bow vs Plectrum“ (Gudalo protiv trzalice). Autorski dvojac Tihomir Hojsak i Filip Novosel donosi jedinstvenu fuziju etna i jazza, pregršt novih skladbi u originalnim modernim aranžmanima za neuobičajen duo kontrabasa i tambure. Organizatori ovog koncertnog spektakla su križevačka udruga P.O.I.N.T. i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a pokrovitelj je Grad Križevci.

U travnju 2016. duo „Bow vs Plectrum“ je objavio svoj prvi, istoimeni album, koji su kritičari već ocijenili kao jedno od važnijih izdanja ne samo u 2016. godini nego i za hrvatski jazz općenito. Iza njih jesenska turneja s Matijom Dedićem, američka turneja (New York, Washington, Los Angeles, San Pedro), nastup na festivalu Jazzycolours u Parizu, nastupi za hrvatsku diplomaciju u Milanu i Budimpešti te koncert s Vlatkom Stefanovskim u siječnju 2017. Bow vs Plectrum, osim kao duo, predstavlja se i kroz vlastite obrade svojih skladbi za razne orkestre, poput gudačkog ili tamburaškog.

Pod ravnanjem dirigenta Siniše Leopolda Tamburaški orkestar HRT-a na večerašnjoj će premijernoj izvedbi ovog autorskog koncerta pružati značajnu ritamsku, harmonijsku, melodijsku i svu ostalu logistiku potrebnu za ovu jedinstvenu glazbenu priču. Dodatnom uzbuđenju znatno će doprinijeti poseban gost, Žan Tetičkovič, jedan od najnagrađivanijih mladih jazz skladatelja i bubnjara na svijetu. U efektnim i nadahnutim izvedbama gudalom protiv trzalice uživat će brojni poklonici mainstream jazza, kao i svi štovatelji glanc bravura Tamburaškog orkestra HRT-a.