SELJACI U PROBLEMIMA Marijan Vuković postavljen je za povjerenika raspuštenog ogranka križevačkog HSS-a te bi u roku 30 dana trebao formirati novu gradsku organizaciju.

Vuković koji je već bio na čelu Križevcaca od 1993. do 1995. godine, jedan je od najglasnijih oporbenih vijećnika ispred A-HSS-a, stranke koja se odvojila od matične Hrvatske seljačke stranke zbog svojedobnog neslaganja s izborom Branka Hrga za predsjednika.

Nakon što je Krešo Beljak suspendirao istaknute članove stranke poput župana Darka Korena i bivšeg šefa križevačkog ogranka Tomislava Katanovića, raspuštena je i cijela gradska organizacija HSS-a u Križevcima, a Vuković je nedavno dobio povjerenje središnjice za rekonstrukciju ogranka i pripremu Izborne skupštine pa smo stupili s njime u kontakt.

– Prvotni povjerenik je bio Tomislav Pasariček iz Sv. Ivana Žabna, ali gradski ogranak je ignorirao njegove pokušaje promjena, a nakon raspuštanja gradske organizacije, ja ću s ljudima koje okupljam oko sebe krenuti graditi novi HSS u Križevcima. S obzirom da sam se primio tog posla, imam ambicije postati predsjednik gradskog ogranka – direktan je bio Vuković.

Tomislav Katanović i dalje optužuje Krešu Beljaka za diktatorsko vladanje, nije siguran u svoj stranački status, a niti Vuković mu nije najbolje sjeo.

– Nakon blamaže s imenovanjem povjerenika iz susjedne općine, imenovanje Vukovića je još jedan “briljantan” potez Kreše Beljaka. Ni Vuković nije bio HSS. U HSS-u se vjerojatno ponovno našao nakon protuzakonitog i protustatutarnog “spajanja” A-HSS-a i HSS-a.

Teško je procijeniti u kojem je statusu križevačka organizacija HSS-a obzirom da Beljak radi presedane i često donosi nesuvisle i protustatutarne odluke. Moj status je nejasan kao i nepostojeći razlog moje suspenzije, no jedno je sigurno, ne mogu se identificirati sa takvim načinom rada jer imam dojam da kriterij napredovanja postaje broj pravomoćnih kaznenih presuda – objasnio je Katanović svoju trenutnu poziciju.

Križevački ogranak HSS-a dugi niz godina figurira kao jedan od najjačih u zemlji, Vuković najavljuje dolazak novih članova u stranku, ali Katanović ima drugačije razmišljanje o situaciji na terenu.

– Nakon što smo u nepune četiri godine mog vođenja gradskog HSS-a učlanili preko 200 novih članova i doveli gradski HSS do brojke od 790 članova, ne vjerujem da članstvo s odobravanjem gleda na suspendiranje članova predsjedništva, članova odbora i članova skupštine gradske organizacije. Odnosno na smjenjivanje svih legitimno i demokratski izabranih tijela i postavljanje Beljakovog čovjeka. Ni malo me ne raduje ono što će se događati narednih dana ali to je neizbježna posljedica katastrofalnog zatiranja demokracije od strane danas nelegitimnog predsjednika HSS-a Beljaka. Uvjeren sam da ljudi nisu guske i neće u maglu Beljakove autokracije – oštro je komentirao situaciju Katanović referirajući se na legendarnu Radićevu izjavu.

Za kraj smo upitali križevačkog dogradonačelnika o daljnjim političkim planovima, ali i da nam iznese svoje mišljenje o novom povjereniku stranke.

– Držim se one stare da je puno važnije tko govori nego što govori. Svoje odluke jasno ću objaviti nakon povratka iz Washingtona – kratko je objasnio Katanović.(ePodravina.hr)