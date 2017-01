Križevački i koprivničko-križevački SDP izabrali su u nedjelju Slavka Tucakovića, koji ima šanse postati novi župan. Gradski ogranak pokazao je zrelost i demokratičnost, smatra Majdak, a Kešer, iako poražen, poručuje da je pobijedio u cijeloj županiji, osim u Koprivnici

Koprivničko-križevački SDP-ovci izabrali su protekle nedjelje svojega novog predsjednika, Koprivničanca Slavka Tucakovića, koji je na unutarstranačkim izborima, po sustavu jedan član – jedan glas, nadvisio Mladena Kešera, načelnika općine Kalnik, omjerom glasova 479:402, odnosno 54,47 prema 45,63 posto. Time je okončano i jedno burno razdoblje koje je, može se reći, trajalo još od rujanskog poraza na parlamentarnim izborima i odlaska Zorana Milanovića s čela stranke, a nastavljeno i izborom njegova nasljednika Davora Bernardića.

Tucaković je u svojim prvim istupima priznao da nema iskustva u politici, ali i istaknuo da želi samo raditi za opće dobro i biti konkretan, a ne samo pričati priče, što zvuči i kao određeno jamstvo, a ne samo prigodno obećanje. Jedna od stvari na kojima će zasigurno, kao profesionalni vatrogasac po zvanju (na dužnosti je glavnoga vatrogasnog zapovjednika RH) morati činiti, jest pogasiti požare nastale na relaciji svojeg rivala Kešera i Gradske organizacije SDP-a Križevci.

Dugo između Kešera i predsjednika križevačkoga SDP-a Ivana Majdaka, koji je navijao i javno se, uime gradskog ogranka partije, opredijelio upravo za Tucakovića, nema ljubavi, jedva da ima i ikakve snošljivosti, još otkako je Kešer sve glasnije iskazivao svoje ambicije. Njegovo nedjeljno čestitanje Tucakoviću i objava da je “ponosan što je dobio izbore u cijeloj Koprivničko križevačkoj županiji, osim u Koprivnici”, izazvala je Majdakovu protureakciju.

“Tko izgubi ima se pravo ljutiti, ima se pravo ljutiti, ali nema pravo lagati”, bocnuo je Majdak, otkrivši još jednom ono o čemu se u stranci dugo govori – da se nikako nema s Kešerom. Naveo nam je za portal da Kešer “obmanjuje javnost i da županijski SDP mora sanirati štetu koju je pričinio spletkarenjima, nerealnim obećanjima, lažnim informacijama, medijskim prepucavanjima i gotovo nasilničkom kampanjom.”

U samim Križevcima Kešer je, ipak, Tucakoviću oteo priličan broj glasova, budući da je rezultat u glasovima križevačkih članova stranke, koji su u nedjelju izašli na izbore (108 od njih 240), bio 67:41 za Tucakovića, što ne govori o unisonoj sklonosti koprivničkom kandidatu, kako se moglo shvatiti iz Majdakovih prijašnjih najava. Štoviše, bilo je i “gustije” od očekivanog.

– Vrlo sam zadovoljan rezultatima u Križevcima. Ako je za nekoga rezultat od 62,03% za Slavka Tucakovića naspram 37,97% za Mladena Kešera “gusto“ onda se ja ne mogu boriti protiv toga. No ono što vam vrlo jasno želim reći je da pobjeda gospodina Tucakovića u Križevcima u niti jednom trenutku nije bila upitna, a to što rezultat nije bio 108:0 samo govori o slobodi i demokraciji koja vlada unutar križevačkog SDP-a, kaže nam Majdak o ishodu koji je za njega “očekivan i nije iznenađenje, jer su županijski SDP-ovci izabrali neusporedivo boljeg kandidata”.

Majdaku je pogotovo drago, reći će, što je Tucaković onaj koji ima velike šanse postati i novi župan.

– Da si ne lažemo, ne znam kada je u Križevcima i na kojim izborima kandidat iz Koprivnice uspio pobijediti nekoga s ovih naših prostora, pa samim time pobjeda Slavka Tucakovića pokazuje zrelost članstva GO SDP Križevaca – napominje Majdak, koji odbacuje tvrdnje da nedjeljni rezultati pokazuju dvije “struje” u križevačkom ogranku.

Smatra da je neozbiljno zaključivati kako oni koji su glasali za Kešera ne podržavaju njega i njegovu politiku. No, očito da demokratičnost o kojoj govori ima i pozadinu, u kojoj ima ljudi koji ne odobravaju sve Majdakove poteze, poput “druženja” s tzv. ujedinjenom oporbom predstavljenom u neovisnim gradskim vijećnicima (bivšim HDZ-ovcima), Laburistima i HSU-om, smatrajući da mora imati svoj put. On ne misli da mu itko može pomrsiti račune za lokalne izbore.

– Ne strahujem ja od nikoga unutar ni izvan SDP-a. Ne znam na koji bi mi to način Mladen Kešer mogao pomrsiti bilo kakve planove. Jedino što je istina je da Mladen Kešer dobiva nerealno puno medijskog prostora koji kontaminira demagogijom i populizmom, a u SDP-u nema apsolutno nikakvog utjecaja. Čuo sam i ja da su u nedjelju ljudi dobivali SMS poruke za koga glasati, protiv čega nemam ništa. A čuo sam i priče i dobivao i prijetnje na Facebooku kako će me smijeniti i imenovati drugog kandidata za gradonačelnika. Ja o strujama u stranci slušam već tri i pol godine, stalno me i smjenjuju. Ja svoju struju i sebi lojalne ljude nemam niti za tim imam potrebe, objašnjava Majdak.

Ocijenio je, stoga, neozbiljnim i nagađanja da itko izvana može raspustiti gradsku organizaciju SDP-a, zaključivši da to, sukladno statutu SDP-a, bez odluke nadležnih tijela ne može ni predsjednik stranke.

Mladen Kešer nam, s druge strane, i nije, kad smo ga pitali za dojmove nakon izbora u Križevcima i na Kalniku (u ovoj je svojoj općini pobijedio s 85:0, od 106 mogućih), ponudio išta novijeg od već napisanog na svom Facebooku.

– Pobijedio sam u cijeloj županiji, a izgubio u Koprivnici, ponosan sam na rezultat. Drage SDP-ovke i SDP-ovci, veliko hvala svima koji ste mi dali povjerenje i glasujući za mene, hvala i svima koji ste dali povjerenje gospodinu Tucakoviću. Ovi izbori ne smiju biti razdor unutar SDP-a već naprotiv pokazujemo svima što je unutarstranačka demokracija. Boriti ću se svim silama za dijalog i dopuštanje izgovaranja neistomišljenja u stranci tj. za demokraciju, za to sam dobio legitimitet blizu polovice članica i članova.

Nakon poraza za vođu županijske stranke, posvetit će se, navodi, svojem Kalniku i općinama koje će htjeti njegov angažman.

– Nastojat ću svojim zalaganjem i radom pomoći spremanju stranke za izbornu utrku, osobito u organizacijama koje su prepoznale moj rad, znanje i energiju. Pomognimo svi zajedno predsjedniku Slavku Tucakoviću da nas povede u pobjedu na lokalnim izborima i postane župan – završio je kalnički načelnik, koji je političku karijeru započeo u HSS-u, bio i u DC-u, pa nezavisni kandidat…

Prva stranka kaznila ga je za “soliranje” jer se krajem 2004. godine odlučio kandidirati za predsjednika države, kao nezavisni kandidat. Isključio ga je tadašnji šef HSS-a Zlatko Tomčić. Povijest se, znamo, ponovila kao farsa i krajem prošle godine, kad je aktualni šef HSS-a Krešo Beljak zbog “soliranja” suspenzijama kaznio dio njenoga koprivničko-križevačkog vodstva – Darka Korena, Tomislava Katanovića…