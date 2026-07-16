Policija pretragom pronašla i oduzela više komada oružja i streljiva

Policijski službenici Policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlašteno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“.

Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru provedene su pretrage kuće i vozila koje koriste dvojica osumnjičenika starosti 35 i 60 godina sa šireg križevačkog područja, a za koje se sumnja da neovlašteno posjeduju oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Tijekom pretraga pronađeno je i oduzeto više komada oružja i streljiva, i to: tri puške s glatkom cijevi, puška M48, malokalibarska puška s optičkim ciljnikom, puška s optičkim ciljnikom, metalni prigušivač, 247 sačmenih patrona, 227 komada raznog streljiva i zračna puška.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlašteno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“ protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu kao i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.