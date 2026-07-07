Karla Švec i Marko Palijan uspješni na 7. Oro Superslalomu

Ove je nedjelje održan 7. Oro Superslalom – Memorijal Zvonko Mrzljak koji je na ulice Oroslavja doveo najbolje vozače iz Hrvatske i regije. Organizatori iz Auto kluba “Zagorje” uz Grad Oroslavje u ulozi pokrovitelja i suorganizatora omogućili su pravi oktanski spektakl.

Od ukupno 129 vozača u ukupnom poretku prvo je mjesto zauzeo Goran Sruk (AK Dubrava), drugi je bio Max Šimunović (AK Dubrava), dok je treće mjesto pripalo Nenadu Damariji (AK Pula Rovinj). Natjecanje se bodovalo za Otvoreno prvenstvo Zagreba, Kup povijesnih automobila, Fićo kup te Prvenstvo Zagorja.

U Zagorju su nastupili i križevački predstavnici, kao i obično bili su iznimno brzi te ostvarili odlične rezultate. Marko Palijan (AK Dubrava) zauzeo je drugo mjesto u grupi 3 te deveto mjesto u ukupnom poretku, dok je Karla Švec (AMK Zanatlija Zagreb) bila najbrža od vozačica, treća u grupi 5 i četrnaesta u ukupnom poretku.