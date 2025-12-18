Iznimno uspješna 2025. za instruktora autosporta Marka Palijana

O uspjesima križevačkih predstavnika u autosportu pisali smo u nekoliko navrata ove godine, Karla Švec branila je boje AMK Zanatlija Zagreb u Prvenstvu Hrvatske u autoslalomu, osvojivši na završetku sezone 3. mjesto. Također, Karla se našla na 4. mjestu u ukupnom poretku klase 5, s jednom utrkom manje od konkurencije zbog akademskih obaveza. Od Karlinih uspjeha valja još spomenuti nastup na Otvorenom Prvenstvu Zagreba – dvije pobjede u samo dvije odvezene utrke (od 4 ukupno) donijele su joj 3. mjesto u ukupnom poretku vozačica u disciplini Superslalom.

Karline uspjehe osim njenom iznimnom trudu valja pripisati i mentoru Marku Palijanu (AMK Zanatlija Zagreb), poznatom križevačkom sportašu s dugogodišnjim iskustvom u autosportu i zvanjem instruktora autosporta s Kineziološkog Instituta. Uz trenersku ulogu, Palijan je ove godine u autoslalom Prvenstvu Centralno Europske Zone osvojio 3. mjesto grupe 3 s jednim odustajanjem, dok je u Prvenstvu Hrvatske pobijedio u klasi 3 na posljednje dvije utrke autoslaloma u Mokošici.

Marko Palijan instruktor je i drugim hrvatskim vozačima, dugogodišnju suradnju ostvaruje s mladim Franom Kranjcem iz Novog Marofa (AMK Zanatlija Zagreb), iznimno talentiranim vozačem koji je osvojio 2 Zlatna volana za tri uzastopce osvojena Prvenstva Hrvatske u klasi 2 – disciplinama kronometar i autoslalom.

Marko Palijan čovjek je s ogromnim brojem kilometara u utrkivanju – od autoslaloma do svjetskog natjecanja Gymkhana GRiD, na kojemu je svojedobno bio hrvatski predstavnik. Croatian Crusher poznat je u svjetskim krugovima autosporta, a posebno veseli što trenira buduće naraštaje trkača. Palijan ističe kako je u ovom sportu iznimno važna podrška – već 25 godina njegov je support tvrtka Vulkanizer Gajger, a suradnju ostvaruje i s obrtom Auto Servis Zoran Švec u pripremi automobila. Neizostavni sponzori su Mariva d.o.o. i Smart Rental.

Palijanu i njegovim vozačima valja čestitati na uspješnoj sezoni te poželjeti puno brzih vikenda u 2026. godini – tutta forza!