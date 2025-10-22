Karla Švec i Marko Palijan uspješni na utrkama u Mokošici

Proteklog su vikenda u Mokošici održane 25. i 26. Nagrada Ragusa racinga na kojoj je nastupilo i dvoje križevačkih predstavnika. Karla Švec je po prvi puta odvozila ovu dubrovačku stazu, a Marko Palijan bio je iznimno uspješan, ostvarivši dvostruku pobjedu u klasi 3.

Karla Švec je u prvim nastupima ostvarila iznimno uspješno 4. i 2. mjesto na 25. i 26. izdanju Nagrade Ragusa racinga. Ovim je rezultatima završila kao trećeplasirana u poretku vozačica Prvenstva Hrvatske za ovogodišnju sezonu.

Naši su vozači ovime dokazali kako Križevci imaju odlične predstavnike u oktanskom sportu, koliko god kotača imalo vozilo kojim se utrkuju. Karla Švec nastupa za AMK Zanatlija Zagreb, dok je Croatian Crusher branio boje AK Dubrava. Tutta forza Križevci!