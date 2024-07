[FOTO] Križevčanka Karla Švec od „dark horsea“ do obećanja sezone u autoslalomu

U vremenu kada su utrke konja bile jedini oblik utrkivanja, termin dark horse koristio se za konja koji je bio nepoznanica kladioničarima, samim time je za njega bilo teško postaviti kladioničarske koeficijente te pretpostaviti mogućnost pobjede. Danas snagu moćnih strojeva u automotosportu mjerimo konjskim snagama, ljudi za utrkivanje koriste mnoštvo vozila, od mopeda do kamiona, a rijetkost je da se za upravljačem nalazi žena.

Unatoč tome što su u automotosportu rijetkost, kroz godine su nas članice ljepšeg spola naučile da znaju iznenaditi svojim rezultatima. Francuskinja Michèle Mouton do danas je ostala najpoznatija žena za volanom, u Svjetskom prvenstvu u reliju (WRC) nastupala je od 1974. do 1986. godine, dok je 1982. godine završila druga u ukupnom poretku prvenstva. Prekrasnu priču u oktanskom sportu zadnjih nekoliko mjeseci piše Križevčanka Karla Švec koja se natječe u disciplinama autoslalom i kronometar koje se boduju za Prvenstvo Hrvatske i Otvoreno prvenstvo grada Zagreba. Karla se natječe u klasi 5, u koju spadaju automobili od 1400 cm³ do 1600 cm³.

Iako Karla vozi tek prvu sezonu u auto utrkama, ima veliko iskustvo utrkivanja. Nastupala je u karting prvenstvu od 2009. do 2018. godine, no njezina želja je oduvijek bila voziti auto utrke. Pokretač racing teama Švec svakako je Karlin otac Zoran, mehaničar zadužen za sve popravke i podešavanje automobila za utrku. Karla nastupa u Peugeotu 106 1.6 GTI 16V, a njen matični klub je AMK Zanatlija Zagreb.

U narednom dijelu sezone preostale su još dvije utrke u Dubrovniku koje se boduju za Prvenstvo hrvatske u kategoriji autoslalom, rezultat na ovim utrkama bitan je mladoj Križevčanki iz razloga što se bori za 3. mjesto u ukupnom poretku vozačica. Sljedeća utrka na kojoj će nastupiti je 5. ORO SUPERSLALOM koji će se 21. srpnja održati u Oroslavju.

Govoreći o sportskim uzorima, Karla ne spominje svjetski poznate automobilističke asove, već ističe kako se ugleda na svoje suparnice. Naša najtrofejnija automobilistica Iva Damarija uvijek je spremna pomoći i dati savjet drugim vozačicama, a rezultati govore o kakvoj se sportašici radi. Karlin cilj je biti u 10 najuspješnijih u ukupnom poretku na kraju sezone.

Razlog za zadovoljstvo svakako je povećanje interesa za automobilizmom od strane mladih vozača. Ove godine je zabilježeno najviše juniora (mladih vozača) u povijesti natjecanja. Ljepota ovog sporta je da automobili ne moraju biti namijenjeni za utrke, već se može natjecati i sa standardnim automobilima. Atmosfera na utrkama je uvijek odlična te nema straha za mlade koji se žele okušati u ovom sportu. Uz zapažene nastupe na utrkama Karla uspješno rješava i svoje akademske obaveze, kako trenutno pohađa diplomski studij Baze podataka na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, nada se uskoro postati magistra informatike.

Kako je oktanski sport prepun muškaraca, a redovno ih svojim uspjesima iznenađuju žene, vjerujemo da će Karla u budućnosti zajedno s kolegicama Ivom Damarijom, Ildikom Hernady i drugim ženama u ovom sportu, baš poput Michèle Mouton predstavljati još veću prijetnju ostalim natjecateljima. Križevci mogu biti ponosni što napokon imaju žensku predstavnicu u automobilizmu, a Karli valja poručiti da se nastavi boriti žestoko – ženski. Kako bi rekli Talijani koji su uvijek u vrhu oktanskih sportova – tutta forza!