Grad Križevci osigurava besplatne radne bilježnice i druge obrazovne materijale za osnovnoškolce

Gradonačelnik Grada Križevaca donio je Odluku o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Križevci u školskoj godini 2026./2027.

Ovom odlukom Grad Križevci nastavlja pružati podršku učenicima i njihovim obiteljima te osigurava besplatne radne materijale za sve učenike Osnovne škole Ljudevita Modeca, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

Financiranje obuhvaća nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete te drugih obrazovnih materijala poput likovnih mapa, geografskih atlasa i kutija za tehničku kulturu te prirodoslovne predmete kemiju i fiziku. Za učenike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci osigurat će se posebni interaktivni edukativni materijali prilagođeni njihovim potrebama.

Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u Proračunu Grada Križevaca za 2026. godinu, a postupke javne nabave provest će same odgojno-obrazovne ustanove. Nakon provedene nabave škole će organizirati distribuciju materijala učenicima kako bi ih mogli koristiti bez dodatnih troškova za roditelje.

Ova mjera dio je kontinuiranih nastojanja Grada Križevaca da unaprijedi uvjete obrazovanja, olakša početak nove školske godine te pruži konkretnu financijsku podršku obiteljima s osnovnoškolskom djecom.