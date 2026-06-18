„Youthfluence – osnaživanje savjeta mladih“ u Suhopolju okupio članove savjeta mladih iz tri županije

U dvorcu Janković u Suhopolju 27. svibnja 2026. godine, održan je skup savjeta mladih Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije pod nazivom “Youthfluence – osnaživanje savjeta mladih”, posvećen osnaživanju mladih i jačanju suradnje među savjetima mladih. Konferenciju su organizirali Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i SUMA – Udruga za održivi razvoj, uz partnere – Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije i Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije.

Događaj je okupio predstavnike savjeta mladih, članove i mlade aktiviste s ciljem razmjene iskustava, povezivanja te otvaranja prostora za nove inicijative i projekte usmjerene na aktivnije uključivanje mladih u društveni i javni život lokalnih zajednica te stvaranje zajedničke mreže suradnje izvan velikih urbanih središta. Konferenciji je prisustvovao i načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal koji je istaknuo važnost ovakvih susreta i razmjene iskustava među mladima.

Od strane Savjeta mladih Grada Križevaca skupu je prisustvovao član Martin Topljak, koji je član Savjeta ispred Udruge P.O.I.N.T. Križevci.