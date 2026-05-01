Tehnološki višak danas slavi Prvi maj

Danas, na Prvi maj obilježavamo Međunarodni praznik rada, u sjećanje na prosvjede u Chicagu 1886. godine, kada su radnici tražili osmosatno radno vrijeme. Njihova je težnja bila ostvariti “tri osmice” – 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati slobodnog vremena (dokolice koju će koristiti za kulturno uzdizanje, sport i druge aktivnosti).

Na našim prostorima, sjećamo se radničkih legendi, poput često spominjanog heroja socijalističkog rada, rudara Alije Sirotanovića koji je za 8 sati rada sa svojih 8 komorata iskopao 152 tone uglja i oborio sve rekorde.

“Nije bio on niti bombaš

Nije bio on niti sportista

Sve što je imao od oružja

To su srce, ruke i lopata”.

Srce, ruke i lopata, Pozdrav iz zemlje Safari, Zabranjeno pušenje (1987).

Bilo je osim Alije lokalnih legendi koji se nisu posvetili rušenju radničkih rekorda, već borbi za prava radnika i seljaka. Pionir borbe za pravdu na ovim prostorima je Ambroz (Matija) Gubec, jedan od vođa Seljačke bune koja je 1573. godine eskalirala na prostoru današnjeg Zagorja. Legenda koja i danas otvorenih ruku dočekuje brojne posjetitelje Gornje Stubice te pritom punta kmetove, davno nas je naučio.

“Gospoda vam izgledaju veliko jer klečite, ustanite da vidite koliko su zapravo mali”.

Jedan od modernijih predstavnika radnika svakako je Branko Črnac, poznatiji kao Tusta, frontmen pulskih KUD Idijota. Uz glazbenu karijeru, Tusta je bio zaposlenik Tvornice električnih strojeva i uređaja Uljanik (TESU) te sindikalni povjerenik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Pankerski, Tusta je aktivno sudjelovao u sindikalnim aktivnostima i radničkim prosvjedima – malo je danas radnika i ljudi poput Tuste.

Zbog ovakvih radničkih legendi, razmislimo i danas jesu li zadovoljena prava radnika. Uz miris roštilja, opustimo se uz stihove… Živio Prvi maj!

“Ni danas nije počeo svenarodni ustanak

Idu svi na sindikalni prvomajski uranak

Proleteri kao jedan žure do cilja

Nozdrve golica miris roštilja

U potoku hladi se par gajbi piva

Iz flaša se nateže rakija šljiva

Radničke parole danas nema ko da nosa’

I neće se pjevat’ Bandiera rossa”.