Provjerite radno vrijeme trgovina na Praznik rada

Na Praznik rada, danas 1. svibnja neke trgovine neće raditi, druge će raditi skraćeno, a pojedine će biti otvorene kao radnim danom. U Supernova Križevci trgovina Konzuma otvorena je od 8 do 14, a DM od 9 do 14 sati. Lidl i Spar rade od 8 do 14, BIPA od 9 do 14, Plodine danas rade prema nedjeljnom rasporedu, do 22 sata, a Studenac prema redovnom radnom vremenu. Prodavaonice Robin otvorene su uglavnom do 13 sati, ona na Kalniku do 18, a u Koruškoj od 0 do 24. Pevex i trgovine KTC-a danas su zatvoreni.