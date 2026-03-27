Zbog olujnog nevremena odgođena nastava u svim osnovnim školama

Zbog opasnih vremenskih uvjeta uzrokovanih olujnim vjetrom s orkanskim udarima, neće se održavati nastava u poslijepodnevnoj smjeni u osnovnim školama na području Grada Križevaca, radi zaštite sigurnosti učenika u prometu. Za učenike u prijepodnevnoj smjeni organiziran je raniji odlazak kućama, u dogovoru sa školama i autobusnim prijevoznicima.

Iz gradske uprave informiraju da će dječji vrtići raditi redovito, a stupanj sigurnosti boravka djece posebno će se pratiti tijekom dana. Pozivaju sve građane da ostanu smireni, prate upute nadležnih službi i prijave eventualne opasnosti ili štetu nadležnim službama.

Također pozivaju sve na dodatni oprez i odgovorno ponašanje. Sve nadležne službe su na terenu. Mole se građani da izbjegavaju nepotrebna kretanja i zadržavanje na otvorenom, ne parkiraju vozila ispod stabala, reklamnih panoa i nestabilnih objekata, osiguraju prozore, vrata, balkone, terase i predmete koje vjetar može odnijeti, prate službene obavijesti nadležnih službi i vremenska upozorenja, u slučaju grmljavinskog nevremena izbjegavaju boravak u parkovima, šumama i na otvorenim površinama, posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i osobama kojima može trebati pomoć.