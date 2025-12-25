Uoči Božića Grad Križevci tradicionalno počastio građane

U pravom blagdanskom duhu, Grad Križevci organizirao je u petak, 19. prosinca 2025. tradicionalni, deveti po redu, božićni domjenak za građane na Adventu u Križevcima. I ove godine, ovaj događaj okupio je brojne građane, a podijeljeno je 400 porcija križevačkog kotlića i autohtonog deserta potkalničkog kraja ponakliča.

Ukusnu hranu pripremili su djelatnice i djelatnici KTC restorana Klara Križevci i Vrbovec. U podjeli su sudjelovali gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, njegov zamjenik Ivica Švagelj i pročelnici upravnih odjela Darko Masnec, Sandro Novosel i Krešimir Brunović koji su tom prigodom građanima poželjeli blagoslovljen Božić te sretnu novu 2026. godinu.