Nevrijeme srušilo ukras parka pred učeničkim domom

Čini se da je park pred učeničkim domom nažalost omiljeni koridor olujnih vjetrova, koji su i u prošlosti znali ozbiljno devastirati ovu vrijednu zelenu površinu našega grada. Tako je i sadašnje nevrijeme, koje još traje, srušilo potpuno zdravu i mladu kavkasku jelu — vrstu koja može doživjeti i više od pet stoljeća. Time je uskraćena za stotine godina života koje joj je priroda namijenila, a njezinim padom vizura parka osjetno je osiromašena.





Pod gustom krošnjom ove ljepotice nalazila se klupa na kojoj su se rado odmarali prolaznici. Posebno je jedan naš sugrađanin često dolazio biciklom za vrućih ljetnih dana i u njezinu hladu čitao knjige.





Nadamo se da će uskoro na istom mjestu biti posađena nova jela iste vrste, kako bi naš sugrađanin mogao nastaviti čitati svoje omiljene knjige na mjestu na koje se već naviknuo. Za hlad će se, doduše, morati strpiti još nekoliko godina dok drvo ne poraste.