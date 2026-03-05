U ponedjeljak u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” predavanje povodom Dana žena

Grad Križevci, Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci i Hrvatski športski muzej pozivaju na predavanje u povodu obilježavanja Dana žena Položaj žena u sportskim društvima i organizacijama krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Predavanje će održati Petra Husain Pustaj, viša kustosica.

Početak je u 18 sati, a lokacija održavanja je multimedijska dvorana Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci. Predavanje prati izložbu Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. – 1939.) koja je prvotno bila postavljena u Muzeju grada Zagreba od 6. lipnja do 28. rujna 2025. Uz predavanje, križevačkoj će javnosti biti predstavljen katalog izložbe te nekoliko predmeta s izložbe.

Petra Husain Pustaj povjesničarka je i muzeologinja, viša kustosica u Hrvatskom športskom muzeju gdje vodi Zbirke fotografija i Zbirku karata i kalendara. Autorica je i koautorica više izložbi – Idemo na tjelesni!, Milan Neralić – brončani odraz u ogledalu, Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. – 1939.), Vaterpolo u Hrvatskoj – stoljetni krug od Splita do Splita. Jedna je od suradnica na projektu digitalizacije i determinacije fotografske građe u sklopu DiGiSporta, a njezino polje istraživanja obuhvaća žanr sportske fotografije te fotografije kao vrijednog vizualnog dokumenta.



Izložba Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. – 1939.) rezultat je istraživanja pojavnosti i kretanja žena u sportskim društvima i u sportu. Osnovno pitanje istraživanja odnosi se na odijevanje žena tijekom vježbanja i prakticiranja sporta. Razumijevanju odijevanja djevojaka i žena na sportskom terenu prethodi shvaćanje društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih okolnosti u kojima su žene živjele. Stoga je kroz šest tematskih cjelina predstavljena problematika pojavnosti žena u sportu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Naziv izložbe odabran je kako bi, osim razlike među odjevnim predmetima, naglasio društveni položaj žena – koje su s jedne strane trebale birati, gotovo balansirati između društveno zadanih uloga i vlastitih želja. Stavljene u korzet, težile su dresu. Postavljene u društveno zadane okvire, stremile su slobodi. „Izlazak” iz korzeta i „prelazak” u dres bio je određen duljim razdobljem tako da prelazak nije činio tek jedan korak. „Korzet” u naslovu ne označava samo odjevni predmet, već se odnosi na koncept razmišljanja. On označava „oruđe” kojim se oblikovalo žensko tijelo i kojim se oblikovala njihova svakodnevica.