Dance night u subotu u Klubu kulture

Klub kulture ove subote organizira kolektivni povratak u osamdesete, nakon sjajnog odaziva Studio 54 još jednom otvara vrata najluđem desetljeću. “Plesni podij preuzima DJ s hitovima koji su obilježili eru MTV-a i disko kugli: Madonna, Prince, Michael Jackson, Depeche Mode, Duran Duran, Queen, Eurythmics, a-ha, Tina Turner, Wham!, David Bowie, The Police, U2 i mnogi drugi domaći izvođači!” poručuju organizatori.

Studio 54 bit će otvoren u subotu od 22 sata, a plesni party trajat će i nakon ponoći. Ulaz na ovaj događaj je besplatan. Pripremite svoje Pulp fiction plesne poteze, vidimo se u Klubu!