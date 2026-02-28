Ovog vikenda promatranje neba teleskopima iz središta Križevaca

Ratko Matić
Promatranje neba sa Strossmayerova trga 26. veljače (foto iz arhive AD Perzeidi)
Promatranje neba sa Strossmayerova trga 26. veljače (foto iz arhive AD Perzeidi)

Astronomsko društvo Perzeidi povremeno izlazi iz prostora križevačke zvjezdarnice i svojim pokretnim teleskopima približava se građanima organizirajući “terenska” promatranja neba iz središta Križevaca. Iako su mogućnosti promatranja neba iz središta gradova smanjene zbog svjetlosnog onečišćenja, astronomi su uveli i takvu praksu, u cilju popularizacije astronomije, pa takve aktivnosti imaju čak i svoje ime – ulična astronomija.

Ovoga vikenda, i u subotu i u nedjelju, oba dana od 19 do 20 sati, svi će prolaznici Strossmayerovim trgom u Križevcima (pored paviljona) imati priliku zastati pored teleskopa AD Perzeidi i besplatno zaviriti u nebo, koje će nam, ako bude vedro, pružati pogled na Mjesec u fazi između prve četvrti i punog Mjeseca i na Jupiter s njegovim satelitima. U slučaju povoljnije vidljivosti možda ugledamo i Orionovu maglicu.

Usput, za tri dana, 3. ožujka desit će se potpuna pomrčina Mjeseca, ali kako će se odvijati oko našeg podneva, Mjesec uopće neće biti na našem nebu i pomrčina će se vidjeti samo s druge strane našeg planeta. Prva sljedeća potpuna pomrčina Mjeseca iz naših krajeva bit će vidljiva tek 31. prosinca 2028. godine, a ove godine ćemo ipak “uhvatiti” jednu djelomičnu pomrčinu, 28. kolovoza.

Promatranja se organiziraju u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr

