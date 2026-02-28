Ovog vikenda promatranje neba teleskopima iz središta Križevaca

Promatranje neba sa Strossmayerova trga 26. veljače (foto iz arhive AD Perzeidi)

Astronomsko društvo Perzeidi povremeno izlazi iz prostora križevačke zvjezdarnice i svojim pokretnim teleskopima približava se građanima organizirajući “terenska” promatranja neba iz središta Križevaca. Iako su mogućnosti promatranja neba iz središta gradova smanjene zbog svjetlosnog onečišćenja, astronomi su uveli i takvu praksu, u cilju popularizacije astronomije, pa takve aktivnosti imaju čak i svoje ime – ulična astronomija.



Ovoga vikenda, i u subotu i u nedjelju, oba dana od 19 do 20 sati, svi će prolaznici Strossmayerovim trgom u Križevcima (pored paviljona) imati priliku zastati pored teleskopa AD Perzeidi i besplatno zaviriti u nebo, koje će nam, ako bude vedro, pružati pogled na Mjesec u fazi između prve četvrti i punog Mjeseca i na Jupiter s njegovim satelitima. U slučaju povoljnije vidljivosti možda ugledamo i Orionovu maglicu.



Usput, za tri dana, 3. ožujka desit će se potpuna pomrčina Mjeseca, ali kako će se odvijati oko našeg podneva, Mjesec uopće neće biti na našem nebu i pomrčina će se vidjeti samo s druge strane našeg planeta. Prva sljedeća potpuna pomrčina Mjeseca iz naših krajeva bit će vidljiva tek 31. prosinca 2028. godine, a ove godine ćemo ipak “uhvatiti” jednu djelomičnu pomrčinu, 28. kolovoza.



Promatranja se organiziraju u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr