Večeras predavanje “Znamo li po čemu je Ruđer Bošković vrhunski svjetski znanstvenik”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci pozivaju na predavanje “Znamo li po čemu je Ruđer Bošković vrhunski svjetski znanstvenik” i predstavljanje knjige Stipe Kutleše Ruđer Bošković: znanstvenik, književnik i diplomat koje će se održati večeras u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci.

Početak ovog događaja planiran je za 19 sati, govore Stipe Kutleša i Marito Mihovil Letica. Moderatorica je Renata Husinec, umirovljena profesorica engleskoga i francuskoga jezika s Veleučilišta u Križevcima te dobitnica Nagrade za životno djelo Grada Križevaca, za koju je 2025. nominirana od strane Veleučilišta.

Stipe Kutleša, autor knjige o Ruđeru Boškoviću znanstveni je savjetnik u trajnom znanju, doktor znanosti s iznimno bogatim životopisom. U dva mandata bio je pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Predsjednik je Povjerenstva za humanističke znanosti Saborskog odbora za podjelu državnih nagrada za znanost. Marito Mihovil Letica magistar je filozofije i religiologije, isusovački student, književni i likovni kritičar, član uredništva časopisa Kolo, autor i voditelj emisije Kozmos i etos na Trećem programu Hrvatskoga radija, dopisnik Vatikanskoga radija; autor knjige Odnos metafizike i znanosti: Boškovićevo metafizičko prirodoslovlje.

Letica je o Kutlešinoj knjizi između ostaloga napisao “Posrijedi je obuhvatna i metodološki uzorna knjiga koja podastire ne samo panoramski pogled na jedincati značaj Ruđera Boškovića nego i progled (u smislu gledati kroz, ponirati u dubinu predmeta) u podrijetlo, glavne osobitosti i dosege Boškovićevih prirodoznanstvenih ideja.”.