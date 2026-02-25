Za pružanje usluge pomoći u kući starijim osobama Županija osigurala više od 400 tisuća eura

U prostorijama županijske uprave potpisani su sporazumi u sklopu programa pomoći u kući starijim osobama za 2026. godinu, čime je osiguran nastavak podrške starijim i nemoćnim osobama. Župan Tomislav Golubić sporazume je potpisao s predsjednicom Kluba „Mariška“ Valentinom Čadavec, načelnicom Općine Virje Kristinom Filipović i ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonijom Pukec, dok će se sporazum s Gradom Križevcima potpisati naknadno.

Ukupno je za ovu godinu za pružanje usluge pomoći u kući starijim osobama osigurano 402.800 eura, od čega Županija sufinancira 270 tisuća eura i jedna je od rijetkih županija u Hrvatskoj koja se uključila u ovakav oblik podrške svojim građanima. Jedinice lokalne samouprave sudjeluju sa 132.800 eura, a sufinanciranje se određuje prema stupnju razvijenosti.

Pomoć u kući provodi se u 21 jedinici lokalne samouprave – u gradu Križevcima te u općinama Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.

Župan Golubić istaknuo je kako su za programe pomoći u kući povećana sredstva u odnosu na prošlu godinu, i to za 57 tisuća eura, a uslugama je obuhvaćeno oko 300 starijih osoba o kojima brine dvadesetak gerontodomaćica.

„Naša je odgovornost stvarati okruženje u kojemu osobe treće životne dobi žive sigurno, dostojanstveno i kvalitetno, a riječ je o programu koji nema alternativu jer potrebe za ovakvom vrstom skrbi stalno rastu. Bez ove usluge, velik broj korisnika morao bi potražiti smještaj u domovima, čiji su kapaciteti ionako puni, što značajno doprinosi rasterećenju sustava. Korak više je i povećanje plaća gerontodomaćica za 10 posto, a Županija je dodatno preuzela još 15 tisuća eura troška koji su ranije snosile općine, kako bi se osigurala stabilnost programa i zadržavanje zaposlenih na terenu. Hvala svim koji su uključeni u ove hvalevrijedne programe“, dodao je župan Golubić te se osvrnuo i na ostale projekte i programe pomoći osobama starije živote dobi, vrijedne gotovo 1,4 milijuna eura.

Pri tome je istaknuo kako su Županija i Grad Đurđevac partneri na projektu izgradnje Centra za starije osobe u Đurđevcu, koji će donijeti oko120 smještajnih kapaciteta te uslugu dnevnog boravka za 250 korisnika, a spomenuo je i proširenje Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici, a Županija sufinancira i aktivnosti udruga umirovljenika, programe dnevnih boravaka te smještaj u privatnim domovima (kako na području županije, tako i izvan županije).

Potpisnice ugovora – ravnateljica Čadavec, načelnica Filipović i ravnateljica Pukec istaknule su važnost pružanja usluge pomoći u kući u povećanju kvalitete života starijih osoba te su Županiji zahvalile na odličnoj suradnji i podršci. Naglasile su kako je cilj programa omogućiti starijim osobama da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, uz podršku zajednice, a osim pomoći u kućanstvu, ključan im je i socijalni kontakt jer su im gerontodomaćice često i jedine osobe za razgovor.

Spomenimo kako su potpisivanju sporazuma prisustvovale i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar te voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić.