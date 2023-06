Vladajući sinoć odbili raspravljati o cijepanju županije. Biškup: Zašto ne govorimo i o vodouslužnim područjima?

Članovi Županijske skupštine iz redova HDZ-a, Mreže i nezavisni s lista Marija Rajna i Željka Lackovića odbili su sinoć na 12. sjednici raspravljati o prijedlogu Vlade o novim granicama izbornih jedinica prema kojem bi se Koprivničko-križevačka županija podijelila u dvije različite izborne jedinice. Nisu prihvatili prijedlog kluba SDP-a i HSLS-a da se na dnevni red stavi točka o donošenju zaključka o ukidanju izbornih jedinica i prijedlogu uspostave novih izbornih jedinica. “Izabrani smo kao predstavnici, dajte da obranimo županiju da ostane u jednoj izbornoj jedinici“, poručio je SDP-ov Tomislav Golubić.

Ovo je drugi put da isti klub predlaže raspravu o krojenju izbornih jedinica jer je i na prošloj sjednici prijedlog odbijen uz objašnjenje da se ne može raspravljati o prijedlogu koji ne postoji. U međuvremenu je državna vlast predstavila novi prijedlog izbornih jedinica prema kojem su Križevci, Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Sokolovac i Rasinja pripali 2. izbornoj jedinici, a ostatak županije 4. izbornoj jedinici zajedno s cijelom Osječko-baranjskom i Virovitičko-podravskom županijom. Budući da još jedanaest dana traje javno savjetovanju o Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Županijska skupština je, kao što su to već učinile druge sredine, imala priliku izraziti nezadovoljstvo idejom da se županija rascijepi.

Član skupštine iz redova nezavisnih Ivan Biškup podržava želju da županija ostane cjelovita, u istoj izbornoj jedinici. Misli da su o tome vijećnici mogli raspravljati pa glasati kako žele, no muči ga procedura. “Ne vidim razlog zašto se materijali za ovu temu nisu dostavili prije, mogli smo to proći i po odborima. Također podsjećam vijećnika Golubića da je na javnom savjetovanju upravo i Uredba o vodouslužnim područjima prema kojoj Križevci gube svog vodnog isporučitelja. Mogli smo i o tome raspravljati na Skupštini jer se ova tema itekako odnosi na stanovnike županije“, poručio je Biškup.

Vladajući u Županijskoj skupštini nisu htjeli raspravljati o cijepanju županije, za stavljanje te točke na dnevni red glasalo je tek osam vijećnika pa su SDP i HSLS napustili sjednicu. Sa sjednice su izašli i vijećnici HSS-a koji su prije glasanja htjeli obrazložiti svoj stav, no predsjednik Skupštine Damir Felak nije im dopustio.

“HSS bi podržao uvrštenje te točke na dnevni red jer smo protiv cijepanja naše županije. No, to nije razlog našeg odlaska sa sjednice. Otišli smo jer nam je uskraćeno pravo glasa. Na prošloj sjednici, u identičnoj situaciji, Klubu HDZ-a i Mreže je dopuštena stanka i objašnjenje iste, dok je jučer predsjednici našeg Kluba to pravo uskraćeno. Pravo na govor je zaista minimum demokracije koji očekujemo i zaslužujemo“, poručio je HSS-ov vijećnik iz Križevaca Marko Martinčević.