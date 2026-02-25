Pogledajte koji naslovi vas očekuju ovog vikenda u Kinu Križevci

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: ČETVRTAK 26. 02. 2026. – 20:00 sati, PETAK 27. 02. 2026. – 20:00 sati, NEDJELJA 01. 03. 2026. – 20:00 sati

GLAVONJA (SVI UZRASTI), obiteljski

Film s preporukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, preporuka Pravobraniteljice za djecu te preporuka pravobranitelja za osobe s invaliditetom! Glavonja je film za djecu iz kojeg i roditelji mogu naučiti nešto. Nakon tajanstvenog nestanka roditelja, desetogodišnja Alisa kreće u potragu s ekipom dječaka detektiva i svojim neobičnim bratom koji svijet doživljava drukčije. Upravo njegova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterije …

Trajanje: 1h 23min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 28. 02. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 01. 03. 2026. – 17:00 sati

VRISAK 7 / Scream 7 ( 15 ), horor, misterij

Neve Campbell vraća se u svojoj kultnoj ulozi Sidney Prescott u novom poglavlju legendarne horor franšize. Kada se u mirnom gradiću u kojem je Sidney izgradila novi život pojavi novi Ghostface, njezini najmračniji strahovi ponovno oživljavaju – a njezina kći postaje nova meta ubojitog napadača. Odlučna da zaštiti svoju obitelj, Sidney se mora suočiti s užasima prošlosti kako bi jednom zauvijek okončala krvavi niz.

Trajanje: 1h 54min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 28. 02. 2026. – 20:00 sati