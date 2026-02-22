Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje u Križevcima i okolici

Redakcija portala 1

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • EUROSPIN Križevci (Ulica kralja Tomislava 47A), 08:00–20:00h
  • Robin R4 (Marijana Detonija 2, Križevci), 07:00-18:00h
  • Robin R9 (Sveta Helena 59, Križevci), 07:00-13:00h
  • Robin R19 (Brezov most 3, Kloštar Vojakovački), 07:00-18:00h
  • Robin R21 (Miholec 80, Sveti Petar Orehovec), 07:00-18:00h
  • Robin R27 (Vukovec 32, Sveti Petar Orehovec), 07:00-18:00h
  • Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 0-24h
  • Robin R60 (Ulica bana Josipa Jelačića 14, Križevci), 07:00-21:00h
  1. Franc piše:

    objavite to subotu

