Uspješno pilotiran UI asistent za prostorne planove Grada Križevaca

Europski digitalni inovacijski centar (European Digital Innovation Hub, EDIH) Adria naziv je nedavno završenog trogodišnjeg EU projekta usmjerenog na jačanje digitalne zrelosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika te javnog sektora, uz snažan fokus na umjetnu inteligenciju (UI). EDIH Adria svrstao se među deset najuspješnijih EDIH-a u Europskoj uniji te odnio titulu najboljeg od četiri hrvatska EDIH-a po broju isporučenih usluga.

Konzorcij EDIH Adria činili su globalni tehnološki lideri (Ericsson Nikola Tesla d.d. i Infobip d.o.o.), dvije znanstveno-istraživačke institucije (Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Puli), poduzetnička potporna institucija (STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci) i lokalna razvojna agencija za razvoj poduzetništva i poduzetničkog inkubatorskog sustava (Riječka razvojna agencija Porin – prije Smart RI d.o.o.).

Tijekom provedbe projekta Infobip je organizirao četiri bootcampa za mala i srednja poduzeća i javne institucije te realizirao 23 projekta Test Before Invest (TBI), većinom usmjerenih na rane prototipove AI chatbotova. Riječ je o testiranju primjene digitalnih tehnologija prije njihove stvarne implementacije i ulaganja, a svakoj uključenoj organizaciji osiguran je individualni projektni tim, što je rezultiralo personaliziranim prototipnim rješenjima i preporukama.

Jedno od takvih prototipova bio je i UI asistent za prostorne planove Grada Križevaca. Projektne radionice TBI su se posebno korisnima pokazale za Grad Križevce, koji je želio građanima omogućiti brz i jednostavan pristup informacijama o uvjetima gradnje i prostornim planovima. U te svrhe razvijen je UI asistent koji, uz pomoć umjetne inteligencije, na tekstualni upit s WhatsAppa u trenu isporučuje relevantne informacije o uvjetima gradnje na pojedinoj parceli.

Kod pilotiranja te usluge, za vrijeme prethodne gradske administracije na čelu s Marijom Rajnom, osim što je bio dostupan 0-24 sata, mogao se integrirati s postojećim geografskim informacijskim sustavom (GIS) za pregled prostornih i komunalnih podataka, implementirati kao live chat na gradskoj internetskoj stranici te lako ažurirati u slučaju izmjena Generalnog urbanističkog plana.

– Kroz projekt EDIH Adria pokazali smo da digitalna transformacija javne uprave ne počinje tehnologijom nego odgovornim upravljanjem. Koncept Test Before Invest omogućio nam je da prije investicijske odluke testiramo stvarnu vrijednost rješenja za građane. UI asistent razvijen za Grad Križevce danas pokazuje kako umjetna inteligencija može pojednostaviti pristup prostornim i komunalnim informacijama te učiniti javnu upravu bržom, dostupnijom i transparentnijom. Smatram da model odlučivanja temeljen na testiranju, mjerljivim učincima i partnerstvu s tehnološkim sektorom, poput naše suradnje s Infobipom, može i treba postati referentni okvir za digitalnu transformaciju lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, poručio je Mario Rajn, danas zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije te bivši gradonačelnik Križevaca u mandatima 2017.-2021. i 2021.-2025.

Uz to, Infobip je održao 11 edukacijskih programa na kojima je sudjelovalo više od 380 polaznika u Vodnjanu, Zagrebu i online. Edukacije su bile usmjerene na praktična, odmah primjenjiva znanja iz područja generativne umjetne inteligencije, onboardinga zaposlenika, kibernetičke sigurnosti i usklađenosti s GDPR-om.

– Projekt EDIH Adria pokazao je da digitalna transformacija može biti konkretna, mjerljiva i izravno korisna za poduzetnike i javni sektor. Kroz praktičan rad, testiranje tehnologija i ciljane edukacije omogućili smo organizacijama da nove digitalne alate, a posebno one temeljene na umjetnoj inteligenciji, primijene u stvarnim poslovnim i upravnim procesima. Ponosni smo na ostvarene rezultate i snažnu suradnju s partnerima, koja je EDIH Adria pozicionirala kao jednu od najuspješnijih europskih inicijativa ove vrste, izjavio je Damir Medved, direktor EDIH Adria.