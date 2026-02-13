Obavijest o početku radova i privremenoj regulaciji prometa – uvođenje dvosmjernog prometa

U ponedjeljak, 16.2.2026. započinju radovi na uređenju prometa u užem gradskom području koji obuhvaćaju rekonstrukciju prometnih površina, uređenje nogostupa, uspostavu dvosmjernog prometa, biciklističke infrastrukture i nove prometne signalizacije, s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Radovi će se izvoditi fazno uz privremenu regulaciju prometa i povremena zatvaranja pojedinih dionica. Tijekom izvođenja radova na pojedinim lokacijama neće biti moguć ulazak i izlazak vozila iz garaža, dvorišta i parkirališta, stoga se stanari i korisnici prostora mole da vozila uklone na vrijeme. Po završetku pojedinih faza dionice će se postupno ponovno otvarati za promet, dok će se radovi nastavljati na drugim lokacijama. Građani se mole da prate privremenu prometnu signalizaciju. Pješački promet bit će osiguran tijekom cijelog trajanja radova, uz odgovarajuće mjere sigurnosti.

Faze radova i obuhvat

Faza 1

– Trg Antuna Nemčića (između Ulice Mojsija Baltića i Ulice bana J. Jelačića)

Faza 2

– Ulica I. Z. Dijankovečkog (između Ulice Mojsija Baltića i Ulice S. S. Kranjčevića)

– privremena promjena regulacije prometa u Ulici kralja Zvonimira

Faza 3

– Ulica I. Z. Dijankovečkog (između Ulice kralja Zvonimira i Ulice S. S. Kranjčevića)

– nastavak privremene regulacije prometa u Ulici kralja Zvonimira

Faza 4

– dio Ulice bana J. Jelačića (između Trga J. J. Strossmayera i Ulice Ljudevita Gaja)

Faza 5

– Trg J. J. Strossmayera (između Ulice bana J. Jelačića i Trga svetog Florijana)

Faza 6

– Ulica I. Z. Dijankovečkog i Ulica Tadije Smičiklasa (između Ulice kralja Zvonimira, Ulice Franje Račkog i Frankopanske ulice)

Parking u prvoj zoni Trg S.S Kranjčevića (kod PBZ-a) i Trg J.j Strossmayera (od erste banke do semafora) i u drugoj zoni Trg M. Mayera (kod kioska) bit će besplatan od 16.02.2026. do završetka radova.

Grad Križevci objavio je ovu vijest na svojim službenim stranicama uz poruku – Građane molimo za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije kako bi se radovi mogli izvesti sigurno i u planiranim rokovima.