Noć muzeja 2026. u Gradskom muzeju Križevci

I ove godine Gradski muzej Križevci pridružuje se manifestaciji Noć muzeja. Budući da se na zgradi stalnog postava trenutačno izvode građevinski radovi, obilazak stalnog muzejskog postava ovaj put neće biti moguć, već će se cjelokupni program Noći muzeja odvijati u prostorima Likovne galerije na Nemčićevom trgu.

Za ovogodišnje izdanje Noći muzeja, u petak 30. siječnja 2026., križevački muzealci pripremili su sljedeći program:

18.00–20.00 sati – razgled izložbe Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja, koja je otvorena 11. prosinca 2025., a završava s Noći muzeja. Izložba predstavlja ostatke bogate sakralne, utvrdne i profane graditeljske baštine okolice Križevaca, nastale od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka, odnosno okvirno od 13. do 17. stoljeća, na kojima su provedena arheološka istraživanja. Neki od predstavljenih kulturno‑povijesnih spomenika, poput utvrđenih gradova Veliki Kalnik i Mali Kalnik te župne crkve u Donjoj Glogovnici, pobuđuju zanimanje konzervatora već više od stotinu godina. Na prepoznavanje drugih lokaliteta upućivala je konfiguracija terena ili su pak stručnoj i znanstvenoj javnosti bili poznati iz pisanih izvora.

20.00–20.15 sati – pozdrav gradonačelnika i informiranje o radovima na zgradi Muzeja.

20.15–21.00 sat – predavanje Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja na temu trenutačne izložbe, koje će održati autorica izložbe, muzejska savjetnica i ravnateljica mr. sc. Lana Okroša Rožić.

21.00–21.30 sat – predstavljanje novih akvizicija Likovne zbirke vrlo atraktivne provenijencije, koje je Ministarstvo kulture i medija, na preporuku Hrvatskog muzejskog vijeća, darovalo Gradskom muzeju Križevci. Riječ je o četiri umjetnička djela oduzeta bivšem premijeru Ivi Sanaderu, koja su dodijeljena na čuvanje Gradskom muzeju Križevci.

21.30–23.00 sata – tradicionalni domjenak koji Gradski muzej Križevci priređuje na kraju manifestacije Noć muzeja, s ciljem druženja muzejskih djelatnika s najvjernijom publikom.










