Obilježen Međunarodni dana sjećanja na žrtve holokausta

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Spomen-području Danica jučer je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Komemorativnom skupu kojim se odala počast žrtvama holokausta prisustvovala je i delegacija Koprivničko-križevačke županije u sastavu župana Tomislava Golubića, predsjednika Županijske skupštine Ivana Pala i potpredsjednice Županijske skupštine Ana Marije Đurđ. Vijence su položile i delegacije Grada Koprivnice, Židovske općine Koprivnica, Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije te Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice.

Župan Golubić je u svom govoru istaknuo kako se s dubokim poštovanjem prisjećamo svih nevinih žrtava holokausta – ljudi kojima je oduzeto dostojanstvo, ime i život, samo zbog njihove vjere, narodnosti ili uvjerenja.

„Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta treba nas potaknuti na razmišljanje, a tragedije koje su se dogodile naučiti nas kako stvarati društvo u kojemu se tako nešto više nikad neće ponoviti. Važno je da mi koji se bavimo javnim dužnostima i u mogućnosti smo donositi odluke, napravimo sve da mlade generacije odgajamo u duhu tolerancije, nadajući se kako se ovakve grozote više nikad neće dogoditi. Ovo je prilika da pošaljemo poruku da jedino zajednički možemo graditi društvo temeljeno na poštovanju, solidarnosti i dostojanstvu“, poručio je župan Golubić.

Prigodnim su se riječima obratile i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž i predsjednica Židovske općine Koprivnica Sanja Švarc Janjanin, koje su naglasile kako je važno čuvati sjećanje na žrtve holokausta, boriti se protiv mržnje i educirati nove generacije o poštivanju različitosti. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se odlukom Ujedinjenih naroda od 2005. godine, u spomen na 27. siječnja 1945. godine kada je Crvena armija oslobodila najveći nacistički koncentracijski logor Auschwitz.

Prva žrtva holokausta u Koprivnici bio je liječnik dr. Željko Selinger, koji je 1941. odveden u logor Danicu, gdje je premlaćen i ranjen. Početkom kolovoza iste godine deportiran je u Gospić, odnosno Jadovno, gdje je ubijen, i bio je među prvim žrtvama fašističkog režima. Stradanje koprivničke židovske zajednice kulminiralo je 22. i 23. srpnja 1941., kada je gotovo 350 Židova odvedeno u logor Danicu, a već sutradan deportirano u Jasenovac, Auschwitz, Loborgrad i druge logore.

Spomen područje Danica, koje u ovom obliku postoji od 1981. godine prema ideji arhitekta Lenka Pleštine, 2019. proglašeno je kulturnim dobrom Republike Hrvatske, čime je dodatno naglašena njegova važnost kao trajnog podsjetnika na stradanja i borbu protiv zaborava.