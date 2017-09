Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima organizira danas, 1. rujna, u 19 sati u Gradskoj knjižnici Franjo Marković (Križevci, Florijanski trg 14) znanstvenu tribinu na temu Doba evolucijske genomike. Predavačica je dr. sc. Martina Bradić. Poslije izlaganja predviđena je rasprava na istu temu.

Dr. sc. Martina Bradić je genetičarka koja već 10 godina živi i radi kao znanstveni istraživač i gostujući predavač na Sveučilištu u New Yorku. Podrijetlom je iz Križevaca gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završenog diplomskog studija molekularne biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. magistrirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te zatim odlazi na Sveučilište u Portugal gdje započinje rad na svom doktorskom radu u kolaboraciji sa Sveučilištem u New Yorku. Doktorirala je 2011. godine evolucijsku genetiku na Lisabonskom Sveučilištu u Portugalu. Nakon završenog doktorskog studija nastavlja postdoktorsko usavršavanje i istraživački rad na Sveučilištu u New Yorku u Centru za genomiku i sistemsku biologiju gdje se prvenstveno bavi istraživanjem evolucije genoma i genetskih osnova rezistentnosti na lijekove. Tijekom svog znanstvenog rada sudjelovala je i prezentirala svoje istraživanje na mnogobrojnim znanstvenim skupovima, te je do sada objavila 9 znanstvenih radova.

Ulazak na tribinu je slobodan.