Kino Križevci: i ovog vikenda projekcije za kinoljupce

UMRI, LJUBAVI / Die My Love (15), triler

Grace, spisateljica i mlada majka, polako tone u ludilo. Zaključana u staroj kući u Montani i njezinoj okolici, postaje sve uznemirenija i nepredvidljivija u svom ponašanju, ostavljajući svog suputnika Jacksona sve zabrinutijim i bespomoćnijim.

Lynne Ramsay škotska je majstorica psiholoških drama i trilera, poznate po svojoj režijskoj originalnosti i beskompromisnosti u istraživanju mračnih stanja svojih likova (Moramo razgovarati o Kevinu, 2011, Iskupljenje u New Yorku, 2017). Njezin novi film Umri, ljubavi adaptacija je romana Ariane Harwicz, a kritika je posebno pohvalila iskren pristup temi postpartalne depresije te intenzivan nastup Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

Trajanje: 1h 59min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 30. 01. 2026. – 20:00 sati

DRUGI DNEVNIK PAULINE P. – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo “najbolji dio života”, Paulini se uopće ne čini tako. U petom razredu dočekat će je profesorica Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully. Uskoro će otkriti i da njezina draga baka boluje od neizliječive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom, i izvući jednu vrijednu pouku – da se život ne sastoji samo od pobjeda.

Trajanje: 1h 19min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 31. 01. 2026. – 17:00 sati

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 31. 1. 2026. – 20:00 sati

BODLJIKAVA AVANTURA / Spiked – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Holly je znatiželjna desetogodišnjakinja koja živi u svjetioniku i sanja o onome što joj najviše nedostaje – pravoj obitelji, punoj smijeha, topline i zajedničkih pustolovina. Kada upozna Waltera, dobroćudnog, ali pomalo umornog oca neobično velike obitelji zečeva, njihovi se svjetovi neočekivano isprepletu.Nakon neobičnog obrata sudbine, Walter kreće na putovanje bez sjećanja, a Holly vidi priliku za avanturu kakvu je oduvijek priželjkivala. Zajedno se upuštaju u maštovitu potragu u kojoj se granice između stvarnosti i fantazije brišu, a Walter se pretvara u hrabrog viteza iz svojih omiljenih stripova.Ova šarmantna i topla priča o prijateljstvu, mašti i pronalasku obitelji na najneočekivanijim mjestima donosi avanturu koja će razveseliti i male i velike gledatelje.

Trajanje: 1h 25min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 01. 02. 2026. – 17:00 sati