Na Veleučilištu u Križevcima dodijeljene nagrade Mljekarskog lista

U prostoru Veleučilišta u Križevcima, 22. siječnja održan je stručni skup Hrvatske mljekarske udruge u sklopu kojeg su dodijeljene i tradicionalne godišnje nagrade Mljekarskog lista najuspješnijim i najperspektivnijim proizvođačima mlijeka. Svečanosti je prisustvovao potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, a uime Koprivničko-križevačke županije nazočili su župan Tomislav Golubić i pročelnica Ivana Deskar.

Prigodnim riječima uvodno se obratio predsjednik Hrvatske mljekarske udruge Zdravko Barać koji je istaknuo kako je Udruga nezaobilazan čimbenik u hrvatskom mljekarskom sektoru – posebno u prenošenju informacija koje su ključne za proizvođače. Zahvalio je i akademskoj zajednici koja stručnim radovima u časopisu koji Udruga izdaje doprinosi popularizaciji potrošnje mlijeka. Dekanica VUK-a Marcela Andreata-Koren zahvalila je ministru i županu na potpori koju su pružili visokoškolskoj instituciji poručivši kako ovaj tradicionalni skup ima visok značaj za Križevce i Koprivničko-križevačku županiju te samo Veleučilište koje svojim studijskim programima itekako ima što za ponuditi u razvoju hrvatske poljoprivrede.

Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su stručni skupovi ovog tipa iznimno važni jer omogućuju razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Naglasio je da znanje, edukacija i stalno stručno usavršavanje moraju biti temelj razvoja poljoprivrednog sektora, kao i važan preduvjet za privlačenje mladih ljudi u poljoprivredu i stočarstvo.

Skup je službeno otvorio ministar Vlajčić koji se osvrnuo na izazove s kojima se stočarstvo i poljoprivreda susreću. „Važno je imati dobru suradnju sa svim dionicima u sustavu poljoprivrede i stočarstva i u zajedničkom nastupu kroz konstruktivne prijedloge i mjere zaštiti hrvatske proizvođače i ruralne krajeve, u konačnici kako bi promovirali domaći proizvod na tržištu. Uspjeli smo barem zaustaviti trend pada otkupa mlijeka, no pred nama je velik napor kako bi taj trend okrenuli. Zbog toga se i raspisuju natječaji vrijedni 60 milijuna eura za stočarstvo – jer želimo povećanje broja grla goveda i ovaca. Sve ovo razvijamo u sinergiji s vama, to je jedini put koji je ispravan“, kazao je ministar.

Nakon prigodnih govora predsjednica Povjerenstva za dodjelu nagrada Mljekarskog lista predstavila je kriterije na temelju kojih su proglašeni ovogodišnji laureati. Tako je u kategoriji Najperspektivniji mladi proizvođač mlijeka u 2025. godini, titulu najboljeg ponio Ivica Mikulinjak iz Vojvodinca, dok je u kategoriji Mliječna farma 2025. godine najboljom proglašena farma Branka Tolušića iz Đakova. Nagrade najboljima su uručili ministar Vlajčić, župan Golubić i predsjednik Hrvatske mljekarske udruge Barać.

Dodajmo kako su na stručnom skupu prisustvovali i Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, predstavnici Središnjeg saveza uzgajivača simentalskog goveda i Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda, predstavnici HAPIH-a, Agronomskog fakulteta te predstavnici mliječne industrije i drugih pratećih industrija u stočarstvu. Pokrovitelji i organizatori današnjeg skupa bili su Ministarstvo poljoprivrede, Koprivničko-križevačka županija, HAPIH i Hrvatska mljekarska udruga.