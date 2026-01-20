Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1534

Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025 . (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo početak drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kora i začarani izvor Franke Blažić i Klare Stilinović Tušek, u kutku za mlade Mač sedam svjetova Nade Mihaljević i Ane Salopek, na odjelu beletristike Žena u polarnoj noći Christiane Ritter, a na stručno-znanstvenom odjelu Moda: Povijest odijevanja, mode i modnog dizajna Katarine Nine Simončić.



Na današnji datum rođeni su Vinko Žganec, Federico Fellini, André-Marie Ampère, David Lee i David Lynch, održana je prva službena košarkaška utakmica, umrli su Faust Vrančić, Pavao Ritter Vitezović, Celestin Medović, James Brandon Connolly, Claudio Abbado, Mira Furlan, John Ruskin, Garrincha i Johnny Weissmuller.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Vojin Bakić: Princip nade u Bjelovaru, o najljepše oblikovanim hrvatskim knjigama u 2025. godini, te o vrijednom crtežu njemačkog renesansnog umjetnika Hansa Baldunga Griena koji je otkriven nakon što je više od 500 godina ležao netaknut u nekoj drvenoj kutiji.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo prijevremeni povratak astronauta iz svemira, pripreme za put do Mjeseca i oko Mjeseca, otkriće neobičnih planeta oko vrlo jedne vrlo mlade zvijezde i utjecaj Marsa na klimu na Zemlji. Informiramo i o aktivnostima na križevačkoj zvjezdarnici.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Hermanna Scheina, Ernesta Chaussona, Waltera Pistona, Ette James, grupa Parni valjak, Kiss i The Rolling Stones te iz filmova Doručak kod Tiffanyja i Amarcord.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1534 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 20. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/