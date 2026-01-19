Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

KAKO RAZMIŠLJATI POPUT SOKRATA: PRAKTIČNI VODIČ ZA POSTAVLJANJE DOBRIH PITANJA I VOĐENJE SMISLENIH RAZGOVORA / Elke Wiss; s nizozemskoga prevela Romana Perečinec. – Zagreb: Stilus knjiga, 2025.

Živimo u vremenu u kojem svi govore, a malotko uistinu sluša. Više nam je stalo do toga da druge uvjerimo u ispravnost vlastita mišljenja nego da zajedno tragamo za pravim odgovorima. Zbog toga naši razgovori često više nalikuju debatama nego dijalozima.

No što bi bilo kada bismo, poput Sokrata, znali postaviti pravo pitanje – ono koje ne izaziva sukob, već otvara prostor za dobar i konstruktivan razgovor koji će naposljetku dovesti do rješenja problema? Upravo nas tome poučava nizozemska spisateljica i praktična filozofkinja Elke Wiss u svojoj duhovitoj i poučnoj knjizi Kako razmišljati poput Sokrata, kojom nas vraća zaboravljenom umijeću dobre komunikacije.

Inspirirana Sokratom i drugim antičkim filozofima, Wiss nam pokazuje zašto su pitanja važnija od banalnih odgovora – i kako ih postaviti na način koji vodi prema dubljem razumijevanju i stvarnoj povezanosti. Uz to, naučit će vas kako postavljati ona pitanja koja iznenađuju, potiču na razmišljanje i otvaraju prostor za istinski dijalog – s drugima, ali i sa samima sobom. Jer ako, poput slavnog antičkog filozofa, krenete od toga da ne znate ništa, možda uspijete doći do odgovora koji su vam dosad izmicali.

BELETRISTIKA

KOS KOS KUPINA / Tamta Melashvili; prevela s gruzijskog Laura Šakaja. – Zagreb: Hena com, 2025.

U tišini zabačenoga gruzijskog sela, gdje je svaki dan isti, Etero, 48-godišnja neudana žena, živi po vlastitim pravilima. Iako je cijenjena zbog svoje pravednosti, radišnosti i izravnosti, često je prezrena i izolirana u patrijarhalnoj sredini upravo zbog samodostatnog i neovisnog samačkog života.

Kad se u njezin život ušulja ljubav, suočava se s lavinom emocija koje je davno zakopala. Pritisnuta očekivanjima društva, vlastitim čežnjama, ali i strahom od smrti, Etero mora odlučiti hoće li se prepustiti novim osjećajima ili ostati vjerna sebi i svojoj slobodi…

Kos kos kupina je suptilna i dirljiva priča o zamkama života, slobodi, (ne)zrelosti i izborima koji oblikuju našu sudbinu. Tamta Melashvili s posebnim senzibilitetom za životne autsajdere dočarava unutarnji svijet svojih junaka suočavajući čitatelja s njihovom bolnom neuklopljenosti u patrijarhalnu sredinu. U svojim djelima autorica neumorno progovara o izazovima s kojima se suočavaju žene danas propitkujući nejednakost, podcjenjivanje, zlostavljanje i predrasude u suvremenom društvu.

DJEČJI ODJEL

SIBILA, GDJE SI BILA? / [tekst i ilustracije] Zdenko Mikša. – Zagreb: Knjiga u centru, 2025.

˝Sibila, gdje si bila?˝ slikovnica je o djevojčici Sibili i njezinim pustolovinama – od škole i muzeja, preko čekaonica kod doktora pa sve do morskih avantura.

A na kraju? Čeka vas izazov: jeste li vidjeli sve što i Sibila?

KUTAK ZA MLADE

KAD RAZMIŠLJAŠ O OBLACIMA: AUTOPORTRET U DRUGOM LICU / Nena Lončar; [ilustracije M. L. Bondo]. – Krapina: Umjetnička organizacija Kreativna kuća, 2025.

Kad razmišljaš o oblacima suvremeni je roman o odrastanju i potrazi za vlastitim identitetom.

Glavna junakinja i pripovjedačica, petnaestogodišnja Dana Gracin, promatra samu sebe iz perspektive drugog lica, izražavajući osjećaje nesigurnosti, nevidljivosti i zatočenosti – kao da živi pod staklenim zvonom.

Sve se mijenja kad na zidu derutnog skladišta ugleda mural koji doživljava kao osobnu poruku. Taj trenutak pokreće njezinu unutarnju transformaciju — Dana po prvi put izlazi iz sjene i započinje vlastitu priču.