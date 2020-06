Izložbom „Landscape“ umjetnika Darka Markića otvoreno drugo Križevačko likovno ljeto

U atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci jučer je otvorena izložba “Landscape” koprivničkog umjetnika Darka Markića čime je započelo drugo izdanje Križevačkog likovnog ljeta kojeg podupiru Grad Križevci, Ministarstvo kulture i Koprivničko-križevačka županija. Križevačko likovno ljeto je jednomjesečni likovni i edukativni program koji uključuje stvaralaštvo vrijednih i kreativnih Križevčanki i Križevčana, koji se amaterski ili profesionalno bave likovnim izričajem te njeguju kulturu stvaralaštva i likovnog izričaja.

Prisutne je uvodno pozdravila ravnateljica križevačkog Gradskog muzeja Tea Hatadi, koja je ukratko prezentirala nadolazeće događaje u sklopu navedene manifestacije. Izložbu je otvorio Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam koji je zahvalio Darku Markiću što je nakon 9 godina ponovno došao u Križevce te ravnateljici Tei Hatadi na organizaciji drugog izdanja Križevačkog likovnog ljeta.

Kustosica izložbe je Tanja Špoljar, dok je o samom autoru govorio likovni kritičar Marijan Špoljar. “Landscape” Darka Markića sastoji se 50 slika u mediju ulja na platnu. U ovom se ciklusu Markić se vraća apstraktnom slikarstvu pokušavajući doći do početne točke, elementarnih poteza kroz meditativno posvećivanje jednom motivu: drvetu, krošnji, listu.

Izložba ostaje otvorena do 4. srpnja 2020. svakim radnim danom od 10 do 13 sati, utorkom i četvrtkom od 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12 sati, nedjeljom zatvoreno.