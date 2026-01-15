Radnik kreće u drugi dio sezone, večeras u Križevcima gostuju Sesvete

Košarkaši križevačkog Radnika večeras će igrati prvu utakmicu u 2026. godini, čime će krenuti u drugi, proljetni dio sezone.

Igrači pod vodstvom trenera Tomislava Matoića igraju prijateljsku pripremnu utakmicu protiv Sesveta, a utakmica se igra danas (četvrtak) od 20:20 sati u dvorani OŠ Ljudevita Modeca (Potočka 26).

“Dođite podržati naše dečke uoči početka drugog dijela sezone”, poručili su iz križevačkog kluba, koji je nakon prvog dijela sezone vodeća momčad Druge lige sjever s maksimalnim učinkom od 10 pobjeda te su iz kluba najavili borbu za plasman u viđi rang natjecanja.