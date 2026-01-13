Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1533

Profesori Ivica Puljak i Toni Šćulac u Gradskoj knjižnici u Križevcima 26. studenoga 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo završnu diskusiju posjetitelja i predavača, prof. Ivice Puljka i izv. prof. Tonija Šćulca sa splitskog sveučilišta, nakon njihovog predavanja pod naslovom Evolucija svemira od velikog praska do danas 26. studenoga, sada već prošle godine, u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Sibila, gdje si bila? Zdenka Mikše, u kutku za mlade Kad razmišljaš o oblacima: Autoportret u drugom licu Nene Lončar i M. L. Bonda, na odjelu beletristike Kos kos kupina Tamte Melashvili, a na stručno-znanstvenom odjelu Kako razmišljati poput Sokrata: Praktični vodič za postavljanje dobrih pitanja i vođenje smislenih razgovora Elke Wiss.



Na današnji datum rođeni su Ljudevit Vukotinović, Rudolf Fizir, Wilhelm Wien i Ivo Ćipiko, Émile Zola objavio je članak “J’accuse”, umrli su Antonio Bajamonti, Antun Karlo Bakotić, David Schwarz, Wyatt Earp, James Joyce i Jesse L. Lasky.



U Vijestima Krugova saznajemo da je objavljena knjiga Vladimira Sokola o hrvatskom srednjem vijeku, o novim otvaranjima muzeja ove godine te kako je pas Indy ušao u povijest.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novosti o asteroidima, o zvijezdi Betelgeuse te o preuranjenom povratku jedne posade s Međunarodne svemirske postaje.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Luke Sorkočevića, Christopha Graupnera, Ferdinanda Riesa, Joea Passa, Trevora Rabina, te grupa Barclay James Harvest, Led Zeppelin, The Bangles i The Police.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1533 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 13. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/