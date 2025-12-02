Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1528

Posjet profesora Ivice Puljka i Tonija Šćulca križevačkoj zvjezdarnici 27. studenoga 2025. (foto Martin Topljak)

U Temi Krugova slušamo razgovor s dvojicom profesora sa splitskog sveučilišta koji su prošli tjedan gostovali na 7. Znanstvenom turniru u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima, a to su prof. Ivica Puljak i izv. prof. Toni Šćulac. Razgovaramo o znanosti i popularizaciji znanosti.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Malvarina: Želim biti vještica Susanne Isern i Laure Proietti, na polici stripova Vrana Jamesa O’Barra, na odjelu beletristike U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća: (Iz arhive ili dok je život bio cvijeće) Gabrijele Rukelj Kraškovič, a na stručno-znanstvenom odjelu Sandra Paović: Volim život Željka Žutelije



Na današnji datum rođeni su Svetozar Borojević, Maria Callas, Ferdinand Konščak i Vlatko Pavletić, otvoren je univerzitet u Leipzigu, Napoleo je postao car, započela je Bitka kod Austerlitza, Louis-Napoléon Bonaparte postaje francuski car kao Napoleon III., potpisano je primirje u Brest-Litovsku, predstavljen je Ford Model A, objavljena je Monroeva doktrina, kralja Ferdinanda V. naslijedio je Franjo Josip I., Herbert Hoover predložio je program javnih radova da se ublaži recesija, ugrađeno je prvo trajno umjetno srce i pokrenuta je prva umjetna samoodrživa nuklearna lančana reakcija. Međunarodni je dan ukidanja ropstva. Umrli su Hernán Cortés, Marquis de Sade, Jakov Zeldovič, Vjenceslav Richter i Vjekoslav Šutej.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi o zagrebačkim ugostiteljskim lokalima, kako je zbunjena umjetna inteligencija, te o jednom Rubensovom platnu.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo mogućnost da smo konačno na tragu tamnoj materiji, otkrivamo tko bi mogao biti prvi europski astronaut na Mjesecu, upoznajemo novu posadu na Međunarodnoj svemirskoj postaji, te saznajemo da na Marsu sijevaju mini munje.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Friedricha Agricole, Renata de Grandisa, Aarona Copelanda, Leonarda Cohena, te grupa The Mothers of Invention, Shocking Blue i Chui.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1528 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 2. prosinca od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/