Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1529

Prof. Ivica Puljak u Gradskoj knjižnici u Križevcima 26. studenoga 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo prvu polovicu predavanja prof. Ivice Puljka pod naslovom Evolucija svemira od velikog praska do danas koje je održao s izv. prof. Tonijem Šćulcem 26. prosinca u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima. Organizatori su bili Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Sutra ću biti dosadan kao pas Nataše Konc Lorenzutti i Igora Šinkovca, u kutku za mlade Bonton za mlade: Kako biti cool u svakoj situaciji Mire Božića i Ane Thomas, na odjelu beletristike Grad i njegove neizvjesne zidine Harukija Murakamija, a na stručno-znanstvenom odjelu Anksiozna generacija: Vodič kroz plime i oseke neizvjesnog svijeta za milenijalce i generaciju Z Lauren Cook.



Na današnji datum rođeni su Fritz Haber, Tomislav Neralić, John Milton, Ivan Iletić, Ödön von Horváth i Kirk Douglas. Postavljen je prvi semafor u prometu, osnovan je Savez klizanja i hokeja na ledu u Zagrebu i Međunarodni je dan borbe protiv korupcije. Umrli su Žigmund Luksemburški, Anthonis van Dyck, Dražan Jerković, Carl Justi, Gustaf Dalén i Caroll Spinney.



U Vijestima Krugova govorimo o oštećenju povijesnih dokumenata u Louvreu curenjem vode i o poskupljenju ulaznica u tom muzeju, o izložbi o hrvatskim tvornicama igračaka i o otvorenju zagrebačkog Atelijera Meštrovića nakon obnove. Najavljujemo vrijednu arheološku izložbu u križevačkoj Likovnoj galeriji.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo gomilanje Starlink satelita u orbiti, opasnost od hakiranja satelita, povratak astronauta i kozmonauta iz Međunarodne svemirske stanice na Zemlju, te meteorski pljusak Geminida.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Émilea Waldteufela, Bernarda Zweersa, Petera Pelhama, Pietra Alessandra Guglielmija, Maddalene Laure Sirmen, Cornelisa de Bondta, Bryana Adamsa, Neila Diamonda te grupa Nick Cave and the Bad Seeds, The Who i Roxette.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1529 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 9. prosinca od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/