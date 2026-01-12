Novo radno vrijeme restorana Zlatna Dolina, od 19. 1. ponuda gableca

Restoran Zlatna Dolina obavještava sve posjetitelje o dvije novosti. Od 19. siječnja, restoran će biti otvoren i preko tjedna, uz novo radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka (10:00 – 17:00h) te petak, subotu i nedjelju (11:00 – 21:00h).

Uz rad preko tjedna, novost je i ponuda gableca – za tjedan od 19. do 23. siječnja pogledajte ponudu na slici ispod. Za organizaciju poslovnih ručkova te svečanosti i obiteljskih ručkova, kontakt restorana je broj mobitela: 091/617-7997. Također, mail adresa za sve dogovore je: opgzd7@gmail.com.

Uživajte u gastronomskoj ponudi Zlatne Doline!