Zlatna dolina Križevci – novootvorena oaza gastronomije i dobre zabave

Zlatna Dolina, novi dragulj na križevačkoj gastronomskoj sceni, nedavno je otvorila svoja vrata i već privlači pažnju bogatom ponudom, toplom atmosferom i modernim pristupom organizaciji događaja. U prosincu – mjesecu druženja, blagdana i dobre hrane, pripremili su cijeli niz posebnih događanja prilagođenih željama svojih gostiju.

Zlatna dolina nalazi se na adresi Ulica Kalničke Punte 22, u Križevcima. Radno vrijeme restorana je petkom, subotom i nedjeljom od 10 do 22 sata. U nastavku donosimo pregled svih aktivnosti koje vas očekuju ovog mjeseca.

ALL YOU CAN EAT – 05. 12. 2025.

Za sve ljubitelje obilnih i ukusnih obroka, Zlatna Dolina priprema pravi gastro spektakl. All You Can Eat večer održat će se 5. prosinca od 18 do 22h, a svi posjetitelji moći će uživati u neograničenoj količini jela po cijeni od 35,00 eura po osobi.

Ovo je idealna prilika za obitelji, prijatelje ili kolege koji žele kušati raznovrsna jela iz kuhinje Zlatne Doline — bez ograničenja i u opuštenoj atmosferi. Jedite koliko želite, kušajte sve s bogatog buffeta i provedite večer uz vrhunsku hranu.

PAINT & WINE – 06. 12. 2025.

Dan nakon gastro večeri, Zlatna Dolina priprema kreativno i opuštajuće druženje – Paint & Wine radionicu. Održava se 6. prosinca, a cijena sudjelovanja iznosi 30,00 eura. Radionicu vodi talentirana mlada umjetnica Laura Lončar, a ovog puta tema slikanja bit će božićno drvce – savršen motiv za nadolazeće blagdane. U cijenu ulaznice uključena je i čaša muškata, a sve polaznice i polaznici dobivaju dodatnu pogodnost: 10 % popusta na račun prilikom konzumacije jela i pića u restoranu.

BOŽIĆNI DOMJENCI – IMA JOŠ SLOBODNIH TERMINA

Zlatna Dolina nudi mogućnost organizacije božićnih domjenaka za tvrtke, udruge ili privatne grupe. Još uvijek su dostupni slobodni termini, pa svi zainteresirani mogu rezervirati svoj idealan datum i uživati u izvrsnoj hrani, ugodnom ambijentu i profesionalnoj usluzi.

DOLAZAK DJEDA BOŽIĆNJAKA I BAKE MRAZ – 14. 12. 2025.

Za najmlađe i obitelji pripremljen je poseban, čaroban dan, 14. prosinca u Zlatnu Dolinu stižu Djed Božićnjak i Baka Mraz, a posjetitelji će se s njima moći fotografirati po cijeni od 10,00 eura.

Osim toga, djeca se mogu prijaviti na Božićnu radionicu izrade božićnih kugli koja stoji 20,00 eura po djetetu, a u cijenu je uključen sav materijal i mali blagdanski poklončići. Pripremili smo poseban kutak za najmlađe, gdje djeca mogu napisati i poslati svoje najtoplije želje Djedu Božićnjaku. Ovo je savršena prilika da mališani razviju kreativnost i stvore uspomene za cijeli život.

NOVOGODIŠNJA ZABAVA – 31. 12. 2025.

Za kraj godine, Zlatna Dolina priprema nezaboravnu novogodišnju noć! Uz odličnu glazbu, vrhunsku hranu i piće te posebno osmišljeni doček, goste očekuje večer puna zabave i veselja. Idealna opcija za sve koji žele ući u novu godinu uz smijeh, ples i dobro raspoloženje.

Zlatna Dolina – mjesto gdje se dobra hrana i dobra atmosfera spajaju u nezaboravno iskustvo. Za sve informacije i rezervacije posjetitelji se mogu javiti izravno restoranu, putem e-maila: opgzd7@gmail.com ili na telefon: 091/6177-997.