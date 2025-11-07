Velika martinjska špelancija u “Zlatnoj dolini”

18. po redu “Velika martinjska špelancija – županijsko Martinje”, održava se danas, 7. studenog s početkom u 18 sati u Križevcima, u restoranu “Zlatna dolina”. Kao i proteklih godina, manifestacija ima humanitarni karakter, a sav prikupljeni iznos uplatit će se Udruzi “Maslačak” Križevci.

U 18 sati kreće redovna godišnja vinoda, sastanak 50-ak martinjskih meštri i kršenje mošta. Od 19 sati kreće degustacija vrhunskih vina vinara s područja Koprivničko-križevačke županije i susjedne Bjelovarsko-bilogorske županije, uživanje u martinjskom meniju kao i zabava uz Tamburaški sastav Dangube.

Osim vinara, predstavit će se i 10 udruga vinara i vinogradara s područja županije. Manifestaciji će se pridružiti i poznati novinar i bloger Ribafish, kao i food blogerica Kasandra Draganić.