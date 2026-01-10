Do 19. siječnja prijedlozi za javna priznanja Županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije objavio je početkom prosinca 2025. godine poziv ovlaštenim predlagateljima na podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:

Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini, Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije, Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

Za javna priznanja mogu se kandidirati istaknute fizičke osobe koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja, odnosno fizičke osobe koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

Kategorije koje se odnose na pravne osobe razmatrat će kandidature pravnih osoba koje su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog na propisanom obrascu, koji mora sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja za koje se kandidat predlaže, prilaže se potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno s 19. siječnja 2026. godine.

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Nepravodobni, podneseni od neovlaštenog predlagatelja, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje, samo jedno, javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati. Prijedlozi se podnose poštom ili osobno na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili e-poštom na pisarnica@kckzz.hr te s naznakom “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”.