Ponovno zanimljiv filmski vikend u Kinu Križevci

AVATAR: VATRA I PEPEO / Avatar: Fire and Ash (12), akcija, avantura, SF

Nominacija za Zlatni globus. „Avatar: Vatra i pepeo“, treći film u nevjerojatno uspješnoj franšizi „Avatar“, donosi još dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully. Radnja filma ponovno okuplja obitelj Sully i klan Metkayina koji se, ujedinjeni, suočavaju s novom prijetnjom, opasnim pepelnim plemenom. Emocionalni ulozi su veći nego ikada, a vizualni elementi obećavaju još jedno nezaboravno kino iskustvo koje nadmašuje prethodne nastavke. Film će otkriti dosad neviđene dijelove Pandore, ovaj put gledatelji će upoznati misteriozni narod Ash People, ratobornu zajednicu koja živi u opasnim, vulkanskim krajevima planeta. Njihova vođa Varang, koju glumi Oona Chaplin, prikazana je kao moćna figura s nevjerojatnom sposobnošću upravljanja vatrom, što dovodi do razornih posljedica po prirodni svijet Pandore.

Trajanje: 3h 17min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 09. 01.2026. – 20:00 sati

SPUŽVA BOB FILM: POTRAGA ZA SKOCKANIM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Spužva Bob i njegovi prijatelji iz Bikini doline kreću na svoje najveće, potpuno novo i nezaboravno filmsko putovanje do sada… Spužva Bob film: Potraga za Skockanim! U želji da se dokaže kao „pravi frajer“, Spužva Bob odlučuje pokazati svoju hrabrost pred gospodinom Kliještićem prateći Letećeg Nizozemca – tajanstvenog, sablasnog gusara – u morsku pustolovinu punu smijeha koja ga vodi u najdublje dubine oceana… dalje nego što je ijedna spužva ikad stigla!

Trajanje: 1h 36min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 10. 01. 2026. – 17:00 sati

ANAKONDA / Anaconda (12), akcija, komedija

Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) najbolji su prijatelji još od djetinjstva i oduvijek su sanjali o ponovnom snimanju svog najdražeg filma svih vremena: filmskog “klasika” Anakonde. Kad ih kriza srednjih godina natjera da konačno krenu u snimanje, odlaze duboko u Amazonu kako bi započeli snimanje. Ali, stvari postaju ozbiljne kada se pojavi prava divovska anakonda, pretvarajući njihov komično kaotičan filmski set u smrtonosnu situaciju. Film koji žele snimiti? Mogao bi ih upravo ubiti…

Trajanje: 1h 40min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 10. 01. 2026. – 20:00 sati

ŠAVKO I ČUDOVIŠNA DRUŽINA / Stitch Head – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

U laboratoriju dvorca visoko iznad gradića Grubbers Nubbin, najluđi od svih ludih profesora budi čudovišna stvorenja u (gotovo) ŽIVOT™… i zatim ih odmah potpuno zaboravi.Pa tko se onda brine o dvorcu? Tko pazi na čudovišta? Tko ih uči da NE budu čudovišna, kako mještani ispod ne bi podigli bijesnu rulju i spalili dvorac do temelja? Upoznajte Šavka – prvo stvorenje osebujnog profesora. On obavlja sav posao, iako ga profesor nikada ne primjećuje. No sada je u gradić stigao rasklimani sajam nakaza, a njegov vlasnik, Fulbert Freakfinder, očajnički traži novu atrakciju koja će privući publiku. Ubrzo se pojavljuje na vratima dvorca, obećavajući Šavku slavu, bogatstvo – i ljubav. Topla i dirljiva varijacija na temu Frankensteina, Šavko i čudovišna družina je komična pustolovina za čudovišta – mlada i ona malo starija.

Trajanje: 1h 32min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 11. 01. 2026. – 17:00 sati