U sklopu projekta COSMIC: predstava „Dohvati svemir“ i predavanje u Hrvatskom domu

U ponedjeljak, 12. siječnja, s početkom u 10 sati, u Hrvatskom domu u Križevcima održat će se edukativno-zabavno događanje za djecu – kazališna predstava „Dohvati svemir“, uz popratno predavanje astrofizičara Filipa Šterca.

Program se sastoji od 55-minutne kazališne predstave namijenjene djeci, nakon koje slijedi interaktivno predavanje u kojem će astrofizičar Filip Šterc na djeci razumljiv i zanimljiv način dodatno objasniti svemirske pojave, planete i fenomene koji se spominju u predstavi.

Predstava „Dohvati svemir“ autorski je projekt glumaca Martine Čvek Brkić, Krune Bakote, uz Paška Vukasovića kao kreativnog producenta, a nastala je u suradnji Boom!teatra i Zvjezdarnice Zagreb. Kroz humor, igru i maštovitu izvedbu, publika uči o planetarnom sustavu i svemirskim prostranstvima.

Radnja prati Zvijezdanu i Darka, brata i sestru koji u vlastitoj kući otkrivaju svemirski brod. Uz pomoć sveznajućeg robota Date, kreću na nezaboravno putovanje svemirom. Putem otkrivaju što su Perzeidi, koji je planet Zemljina “zla sestra blizanka”, koji se planet okreće najbrže, što se nalazi u Saturnovim prstenima i što bi se dogodilo kada bismo upali u crnu rupu. Posebno uzbudljivo pitanje – zašto Pluton više nije planet – izaziva i raspravu i znatiželju mladih gledatelja.

Nakon predstave, Filip Šterc kroz razgovor s publikom i interaktivne primjere dodatno približava djeci svijet astronomije i astrofizike, potičući njihovu znatiželju i interes za znanost.

Predstava i predavanje namijenjeni su učenicima od 3. do 6. razreda osnovne škole, ali će u programu zasigurno uživati i roditelji. Organizatori pozivaju škole, učitelje, roditelje i svu zainteresiranu djecu da dođu i zajedno “dohvate svemir”.

Događanje organizira Astronomsko društvo Perzeidi i partneri, a održava se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je cilj približiti znanost i svemirske teme djeci i mladima na inovativan i pristupačan način.