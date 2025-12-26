Ovog vikenda u kinu: Spužva Bob, Avatar i hit triler za kraj godine

SPUŽVA BOB FILM: POTRAGA ZA SKOCKANIM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Spužva Bob i njegovi prijatelji iz Bikini doline kreću na svoje najveće, potpuno novo i nezaboravno filmsko putovanje do sada… Spužva Bob film: Potraga za Skockanim! U želji da se dokaže kao „pravi frajer“, Spužva Bob odlučuje pokazati svoju hrabrost pred gospodinom Kliještićem prateći Letećeg Nizozemca – tajanstvenog, sablasnog gusara – u morsku pustolovinu punu smijeha koja ga vodi u najdublje dubine oceana… dalje nego što je ijedna spužva ikad stigla!

Trajanje: 1h 36min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 27. 12. 2025. – 17:00 sati, NEDJELJA 28. 12. 2025. – 17:00 sati

AVATAR: VATRA I PEPEO / Avatar: Fire and Ash (12), akcija, avantura, SF

Nominacija za Zlatni globus. „Avatar: Vatra i pepeo“, treći film u nevjerojatno uspješnoj franšizi „Avatar“, donosi još dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully. Radnja filma ponovno okuplja obitelj Sully i klan Metkayina koji se, ujedinjeni, suočavaju s novom prijetnjom, opasnim pepelnim plemenom. Emocionalni ulozi su veći nego ikada, a vizualni elementi obećavaju još jedno nezaboravno kino iskustvo koje nadmašuje prethodne nastavke. Film će otkriti dosad neviđene dijelove Pandore, ovaj put gledatelji će upoznati misteriozni narod Ash People, ratobornu zajednicu koja živi u opasnim, vulkanskim krajevima planeta. Njihova vođa Varang, koju glumi Oona Chaplin, prikazana je kao moćna figura s nevjerojatnom sposobnošću upravljanja vatrom, što dovodi do razornih posljedica po prirodni svijet Pandore.

Trajanje: 3h 17min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 27. 12. 2025. – 20:00 sati

KUĆNA POMOĆNICA / The Housemaid (15), triler

Temeljeno na globalnom bestseleru Freide McFadden, Amanda Seyfried i Sydney Sweeney u režiji Paula Feiga donose napetu priču o kući punoj tajni – i opasnosti koje vrebaju iza zatvorenih vrata. Millie (Sydney Sweeney) je mlada žena koja traži novi početak i pronalazi posao kao kućna pomoćnica imućnog para Nine (Amanda Seyfried) i Andrewa (Andrew Sklenar). No ono što se u početku čini kao sigurno utočište ubrzo prerasta u klaustrofobičnu zamku. Millie otkriva da su obiteljske tajne mnogo opasnije i mračnije nego što je ikada mogla zamisliti. Roman The Housemaid, objavljen 2022., postao je međunarodni fenomen – prodan u više od milijun primjeraka i više od godinu dana zadržao se na listi bestselera New York Timesa.

Trajanje: 2h 11min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 28. 12. 2025. – 20:00 sati