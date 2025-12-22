Radovi na vodovodu: bez vode ulica Lj. Gaja, Potočka i okolna naselja

Vodne usluge obavještavaju potrošače o prekidu isporuke vode u utorak, 22. prosinca 2025. godine, u vremenskom razdoblju od 09:00 do 19:00 sati. Prekid nastaje zbog radova prespajanja vodoopskrbne mreže. Bez vode će biti korisnici u Potočkoj ulici, dijelu Kosovca i Ratarna od k.č.br. 9 do 39 (neparni brojevi), te naseljima Mali Potočec, Veliki Potočec i Široko Brezje. U tome razdoblju navedeno područje će obilaziti cisterna s pitkom vodom za potrebe potrošača,

Također, zbog izvanrednih radova na vodoopskrbnoj mreži, u vremenu od 10:30 do 15:00 sati, doći će do obustave isporuke vode u ulici Ljudevita Gaja.

Dodatno, zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu došlo je do prekida u opskrbi vodom u dijelu Kalničke ulice, od Zidarića do Markovićeve ulice, koji će potrajati do 19h.