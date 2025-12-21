Radno vrijeme trgovina danas u Križevcima

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, 08:00–20:00
- KONZUM, Ulica kralja Tomislava 56A, 08:00–14:00
- KTC, Nikole Tesle 18, ZATVORENO
- LIDL, Ulica Nikole Tesle 2, 08:00–18:00
- PEVEX, Ulica Drage Grdenića 7, 08:00 – 14:00
- PLODINE, Ulica kralja Tomislava 51, 07:00–21:00
- ROBIN 1, Ivana Lepušića 30, ZATVORENO
- ROBIN 3, Pušća 27, ZATVORENO
- ROBIN 5, Bukovje Križevačko 29, ZATVORENO
- ROBIN 8, Brežanci 4A, Apatovec, ZATVORENO
- ROBIN 36, Matije Gupca 40, ZATVORENO
- ROBIN 58, Ulica kralja Tomislava 69 (željeznički kolodvor), 00:00-24:00
- ROBIN 98 (pekara), Marijana Detonija 2, 00:00-24:00
- STUDENAC T1552, Carevdar 82, ZATVORENO