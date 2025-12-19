Nagrada „Albatros” Marijani Balog-Parazajdi za zbirku kratkih priča „Tiho urušavanje”

U utorak, 9. prosinca 2025. godine u Gradskoj vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica održana je dodjela književna nagrada „Albatros”, koju je ove godine osvojila Marijana Balog-Parazajda iz Križevaca za zbirku kratkih priča „Tiho urušavanje”.

Okupljene je ispred Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica pozdravio Dražen Kurilovčan, voditelj odjela za kulturu istaknuvši kako Pučko učilište već dugi niz godina djeluje kao središte kulture, obrazovanja i umjetnosti našeg grada, a Biblioteka „Albatros” važan je dio te cjeline.

Kroz svoje priče autorica otvara pitanje čovjekove egzistencije, preispitujući kako pojedinac doživljava vlastitu stvarnost, ali i kako njegove promjene iznenađuju okolinu i najbliže. Riječ je o djelu koje snažno, ali nenametljivo progovara o teretu koji nosi „obični čovjek“ i o unutarnjim lomovima koji oblikuju njegov život.

Zašto je upravo „Tiho urušavanje”, među mnogim drugim kratkim pričama koje su pristigle na natječaj, dobilo nagradu „Albatros”, pojasnio je akademik Ratko Cvetnić, jedan od članova žirija uz kojega su bile i književnice Maja Kušenić Gjerek i Tanja Belobrajdić.

Ovo je 30. godina dodjela književne nagrade „Albatros”, u kontinuitetu se dodjeljuje od 1995. godina, a ove godine na natječaj je pristiglo 12 radova iz cijele Hrvatske, jedan iz Njemačke te jedan iz Bosne i Hercegovine, kazao je urednik Stipo Bilić.

Autorica Marijana Balog-Parazajda zahvalila je tročlanom žiriju, izdavaču i uredniku Stipi Biliću, te čestitala 45 godina Biblioteke Albatros izrazivši ponos što je postala dio njihove velike obitelji. „Ponosna sam što sam postala mali dio velikog jata Albatrosa,” kazala je Balog-Parazajda te zahvalila i svojoj obitelji na podršci i vjerovanju u kvalitetu njezina rada.

Detaljniji osvrt s dodjele nagrada može se pročitati na portalu VGdanas.hr.