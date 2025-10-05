Marijana Balog-Parazajda dobitnica Književne nagrade „Albatros“

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica organizator je i provoditelj Književne nagrade Albatros kontinuirano od 1995. s ciljem davanja prilike novim neafirmiranim autorima i jedna je od rijetkih takvih nagrada na državnoj razini. Na natječaj za dodjelu nagrade za 2025. pristiglo je 12 radova, a prosudbeno je povjerenstvo najboljom je ocijenilo zbirku kratkih priča „Tiho urušavanje“, autorice Marijane Balog-Parazajda iz Križevaca.

Autorica u svojim kratkim pričama donosi iskustveni svijet ljudi oko sebe, njihovu stvarnost, ali u dubini postavlja pitanje čovjekove egzistencije, koja iznenadi njega samoga, ali još više njegovu okolinu, kao i njegove najbliže. Tu je i borba, ona unutarnja, a i vanjska, za razumijevanje običnog čovjeka, pored nas, koji u sebi nosi teret svoje stvarnosti i često dovodi do Tihog urušavanja do tada poznatog svijeta.

Marijana Balog-Parazajda rođena je 1981. u Koprivnici, a živi i radi u Križevcima. Piše kratke priče i romane pretežno kriminalističkog žanra. Pisanjem se bavi od šesnaeste godine. Posao kojim se bavi donosi joj susrete s mnogima iz kojih se onda rađaju priče o ljudima i njihovoj tihoj stvarnosti koja okružuje njih, a i nas. Objavljivala je po raznim domaćim i regionalnim portalima. Do sada, dva puta je ušla među odabrane knjižnice Samobor „Pišem ti priču 2018 i 2022“. Dvaput, 2018. i 2025, pohvaljena na natječaju „Zlatko Tomičić“ književnog kruga Karlovac, a 2023. osvojila prvo mjesto.

Križevačka autorica ušla je u finale na „Natječaju za gorku priču 2022“ knjižnice Vrbovec. Treće mjesto portala „pisci i književnost“ u zbirci „Tragovi u snijegu“. Također je ušla u zbornik „Preprekove jeseni 2022“, a 2023 osvojila prvo mjesto. 2025. objavljene su joj dvije priče u elektronskom međunarodnom zborniku udruženja „Nekazano“ iz Bara,Crna Gora. Objavila je dvije priče na natječaju „Zlatno pero“, Knjaževac, dvije krimi priče u elektronskom zborniku Matice hrvatske Virovitica.

Priče su joj također objavili i: časopis „Samotres“ Križevci, Balkanski književni glasnik, Hrvatsko štamparsko društvo, portal Dunjalučar, časopis Diskurs, PS-portal u zbirci „Pričam svoju priču“, časopis Kvaka, portal književnost.hr, knjižnica Samobor „Pišem ti priču 2018.“, Strane ba., književni krug Karlovac u „Svjetlu“, časopis Zvezdani Kolodvor. Nagrađenu zbirku izdat će POU Velika Gorica u sklopu Biblioteke „Albatros“ koja je do sada izdala više od sto naslova.